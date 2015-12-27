Gençlere Spor Projesi

Malatya’nın Darende ilçesindeki spor projesi kabul edilerek, gençlere çeşitli spor etkinlikleri düzenleneceği bildirildi.

Darende Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından açılan proje yarışmasında, Kaymakamlığımız Proje Ofisi tarafından Darendespor Kulübü adına hazırlanan proje 2012 yılında kabul edilmişti. Toplam bütçesi 53,180,00 TL olan ‘Sporla Sağlıklı Gençliğe, Umutla Bakılan Geleceğe’ adlı proje, Darende Kaymakamı Mehmet Aktaş’ın katıldığı programla başladı. Proje kapsamında, güreş, basketbol, masa tenisi ve satranç kursları başlarken; Şubat ayında bayanlar voleybol kursları, Nisan ayında ise futbol kursları başlayacak. Kurslara katılan kursiyerlere gerekli tüm malzemeler proje kapsamında temin edilmektedir. Kurslar tüm bölge insanına açık olup, ilginin yoğun olmasından dolayı memnuniyet dile getirildi. Özellikle Darende’nin ata sporu olan güreş ve düzenlenen Güreş Festivali’nin uzun yıllar yaşatılması, yeni sporcuların yetiştirilmesiyle güreşe olan ilginin artacağı düşünülen projeye desteğinden dolayı, Kaymakam Mehmet Aktaş’a teşekkürler dile getirildi” denildi.

Aktaş yaptığı açıklamada, projeye sahiplik yaparak, ileriye dönük alt yapıya katkı sağlanmış olacağını belirtti. Darendespor Kulübü Başkanı Fatih Kumtepe de, 1. Amatörde mücadele veren Darendespor’un alt yapı çalışmalarına katkı sağlayacak projeyle başarılı olunacağını kaydetti.