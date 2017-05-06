Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, ‘Merkezim Her Yerde ve Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı projeleri kapsamında Şahnahan Ortaokulunu öğrencileri ile Ali Fevzi Ağan Geçici Eğitim Merkezinden gelen Suriyeli gençler ile bir araya geldi.

İl Müdürü Fındıklı ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı sonrası yapılan eğitsel oyunlarla gençlik merkezimize gelen gençler, gençlik merkezimizi yakından tanırken kendi akranlarıyla da tanışma fırsatı buldu.

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Fındıklı, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlattığı ‘’Merkezim Her Yerde’’ , ‘’Sosyal Uyum’’ ve ‘’Gençlik Katılımı’’ Projeleri ile gençleri bir araya getirdik. Gençlik Liderlerimiz ve üye gençlerimiz Suriyeli gençleriyle ilimiz gençleri ile beraber kahvaltı yaptık. Daha sonra gençlerimize çeşitli etkinlikler yaparak kendi akranlarıyla kaynaşmalarını sağladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın projelerini ilimizde en iyi şekilde uygulamaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Benzer uyum içerikli projeler önümüzdeki aylarda da devam edecek” dedi.

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