Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

“Gençleri Bir Araya Getirdik”

“Gençleri Bir Araya Getirdik”
  • 06.05.2017
  • 0

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, ‘Merkezim Her Yerde ve Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı projeleri kapsamında Şahnahan Ortaokulunu öğrencileri ile Ali Fevzi Ağan Geçici Eğitim Merkezinden gelen Suriyeli gençler ile bir araya geldi.

İl Müdürü Fındıklı ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı sonrası yapılan eğitsel oyunlarla gençlik merkezimize gelen gençler, gençlik merkezimizi yakından tanırken kendi akranlarıyla da tanışma fırsatı buldu.

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Fındıklı, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlattığı ‘’Merkezim Her Yerde’’ , ‘’Sosyal Uyum’’ ve ‘’Gençlik Katılımı’’ Projeleri ile gençleri bir araya getirdik. Gençlik Liderlerimiz ve üye gençlerimiz Suriyeli gençleriyle ilimiz gençleri ile beraber kahvaltı yaptık. Daha sonra gençlerimize çeşitli etkinlikler yaparak kendi akranlarıyla kaynaşmalarını sağladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın projelerini ilimizde en iyi şekilde uygulamaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Benzer uyum içerikli projeler önümüzdeki aylarda da devam edecek” dedi.

Bülten

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."