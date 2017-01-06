Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya U-19 1.Küme Ligi B Grubu 31 puanla lider tamamlayarak şampiyonluğunu ilan eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor U-19 Futbol Takımını ağırladı. Polat, “Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, umudumuz” diye konuştu.

Malatya U-19 1.Küme Ligi B Grubunda mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor U-19 Futbol Takımı oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, attığı 47 gole karşılık, kalesinde 17 gol gördü. 7 takımdan oluşan B Grubunu 31 puanla lider tamamlayıp şampiyonluğunu ilan eden U-19 Futbol Takımı, yeri ve tarihi daha sonra belirlenecek Türkiye U-19 Grup şampiyonasında Malatya’ya temsil edecek.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Yeşilyurt Belediyespor U-19 Futbol Takımını makamında ağırladı. Şampiyonluktan dolayı mutluluk duyan Başkan Hacı Uğur Polat, Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Yönetimi, teknik kadro ve futbolcuları kapıda karşılayıp tek tek kutladı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, Kulüp Yöneticileri, teknik ekip ve futbolcuların katıldığı ziyarette Başkan Polat, elde edilen şampiyonluktan dolayı tüm takımı tebrik etti.

Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, göreve geldiği günden itibaren kulübün yapılanmasına öncelik verip, tüm kategorilerdeki takımların durumlarını yakından takip ederek önemli destekler sağlayan Başkan Polat’a teşekkür ederken, “Yeşilyurt Belediyespor Kulübünün hedefi alt yapıya önem verip, yeni yetenekleri ortaya çıkartmaktır. Bu yolda en büyük desteği Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat vermektedir, kendisi gençlerin spor, sosyal ve kültürel alanlarda yetişmesine büyük önem vermektedir. Alt yapımızda önemli başarılar kazanıyoruz, U-19 Takımız grubunda şampiyon olarak büyük bir başarının altına imza attı. Gençlerimizin yeni başarılar kazanması ve daha iyi yerlere ulaşmaları içinde tüm gücümüzle çalışacağız, gençlerimiz bizim geleceğimizdir” dedi.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor U-19 Futbol Takımının şampiyonluğundan ötürü mutlu olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, alt yapıda mücadele eden gençlerle gurur duyduklarını söyledi.

Başarılı geçen sezonu şampiyonlukla taçlandıran U-19 takımını elde ettiği başarıdan dolayı tebrik edip kutlayan Başkan Polat, “Yeşilyurt Belediyespor’un her kategoride başarılı olması için Yönetim Kurulumuz çok yoğun çalışıyor. Başkanımız ve Yöneticilerimizi özverili hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Birçok branşta mücadele eden bir kulübümüz var. Futbol, satranç, masa tenisi, teakwondo, basketbol, voleybol ve görme engelliler alanlarında önemli faaliyetler yürütülüyor. Sezon başından beri sahada yüreğiyle oynayan ve giydiği formanın hakkını sonuna kadar verip mücadele ettiği grubu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasının sahibi olan U-19 Takımımızı kutluyoruz. Oynadığı 12 maçın 10’nunu galibiyetle tamamlayan genç takımımız gurur duyulacak sonuçların altına imza attılar ve bize şampiyonluk sevinci yaşattılar, onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Oldukça başarılı geçen bir sezonun ardından şampiyonluk sevinci yaşamanız hepimizi mutlu etmiştir. Elde edilen bu başarıda emeği olan Kulüp yönetimi, teknik kadro ve futbolcuları kutlarım” dedi.

Türkiye U-19 Grup Şampiyonasından güzel sonuçlar beklediklerini sözlerine ekleyen Başkan Polat, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade ederken “Genç takımımızın grup şampiyonasından güzel sonuçlarla döneceğine inancımız tam. Gençlerimize güveniyoruz, onlara inanıyoruz. Gençlerimizin Malatya’ya şampiyon olarak döneceğini ümit ediyorum, kendilerinden Türkiye Şampiyonluğu bekliyoruz. Şimdiden takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

Yeşilyurt Belediyesinin her anlamda değişim süresinde olduğunu, attıkları tohumların yavaş yavaş meyve vermeye başladığını belirten Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, her alanda büyük başarılar kazanmak istediklerini, bunun içinde çok çalıştıklarını vurgularken “Yeşilyurt İlçemizin büyümesi, gelişmesi ve üst sıralarda olması için çaba harcıyoruz. İlçemizi örnek bir ilçe konuma getirmek için sosyal, kültürel ve spor alanlarında büyük hedefler belirlemeliyiz ve o hedefe ulaşmak içinde çok çalışmalıyız. Gelişmek ve büyümek için önceliklerimiz arasında sportif alt yapı ve tesisleşmeyi kurup kalıcı başarılar için zemin oluşturmak, gençlerimizin kaliteli ve sağlıklı alanlarda spor yapmalarını sağlamaktır. Şampiyonluk sevinci yaşamak, kupa kaldırmak çok güzel duygular fakat bunu sürekli hale getirmediğiniz müddetçe bu başarıların sevinci kısa sürüyor. Belediye olarak günlük ve haftalık mutluluktan ziyade kalıcı ve sürekli başarılar için geleceğe doğru adımlar atıyoruz. Öncelikle tesisleşmeyi tamamlayıp ardından sabırlı bir çalışma döneminden sonra atılan tohumların meyvelerini toplamak istiyoruz. U-19 futbol takımımızın şampiyon olması başlangıçtır, bunun devamı gelecektir, gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz ve onları desteklemeye devam edeceğiz“ dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Polat, genç futbolculara spor ayakkabısı hediye etti.

Oldukça neşeli ve keyifli geçen ziyaret, Belediye Binası önünde çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi. Başkan Polat, uğurlama sırasında futbolculardan “şampiyonluk” sözü alırken, gençlerden bazıları “Söz Başkanım kupayı getireceğiz” diye yanıt verdiler.

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