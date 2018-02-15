“Gençlik Kolları Bizim Elimiz Kolumuz”

AKP Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Ömer Nakir ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Başkan Gürkan, “Gençlik kolları bizim elimiz, kolumuzdur” dedi.

AKP Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Ömer Nakir ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile istişarede bulundu. Burada konuşan Gençlik Kolları Başkanı Ömer Nakir, “AK Parti Gençlik kolları olarak sayın Selahattin Gürkan’a yapmış olduğu özverili çalışmalar, sunmuş olduğu kültürel, sanatsal ve Battalgazimize sunduğu diğer çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bizlerde Battalgazi Gençlik Kolları olarak teşkilatımızla beraber, Battalgazi Belediyemiz ile organizeli çalışarak bundan sonraki süreçte Allah nasip ederse, güzel çalışmalar yapacağız. Birlikte güzel çalışmalar yapmayı ümit ediyor, tekrar başarıl çalışmalarından dolayı Selahattin Gürkan Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizim gençlik teşkilatımız önemli bir teşkilat. Battalgazi Belediyemiz ile bütüncül bir çalışma içerisinde. Olaylara birlikte müdahil olma noktasında, yardımcı olma noktasında ve hizmetlerin tanıtımı ve sunumu noktasında ve hizmetlerle ilgili görülen eksik ve aksaklıklar noktasında bir aile fertleri gibi çalışıyoruz. Bu anlamda gerek Gençlik Kollarımıza, gerek ana kademedeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlik kolları bizim elimiz, kolumuzdur. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin tanıtımı ve sunumu noktasında, belediyemiz ile ilgili sempozyum, panel, konferans ve toplantılarda ve özellikle “Mahallelilik Projesi” organizasyonunda gençlik teşkilatımız, kadın kollarımız ve ana kadememiz olsun bihakkın sahadalar. Battalgazi Belediyesi bir ailedir. Gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla ana kademesi ve tüm Battalgazi paydaşı halkımız ile biz bu çalışmaları en güzel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın 24 Şubat’ta AKP İl Olağan Genel Kurulu’na katılacağını belirten Başkan Gürkan, “24 Şubat’ta da il kongremiz Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır. Kongre sonrasında ise öyle tahmin ediyorum ki bir miting toplantısı icra edilecek. Bu kongremizde de gençlik kollarımızın çok aktif olacağını şimdiden biliyorum. Tekrar çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İHH MALATYA ŞUBE YÖNETİMİ, BAŞKAN GÜRKAN İLE İSTİŞAREDE BULUNDU

Bu arada, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Başkan Gürkan, İHH’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, başta Afrin olmak üzere bazı bölgelerde yaşanan olumsuzluklar karşısında insani yardımlar noktasında nelerin yapılabileceği konusunda istişarede bulundu. İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, “Biz IHH ailesi olarak Malatya’da ve ulusal bazda yaptığımız çalışmalar ile ilgili başkanımıza bilgi vermek vesilesi ile ziyarette bulunduk” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, İHH’nın yaptığı faaliyetleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, “Biz kendilerinin çalışmalarını yakinen görüyoruz. Hakikaten faaliyetleri hem Malatya, hem de Türkiye nezdinde göz dolduracak hizmetlere ve yardımlara imza atıyorlar. Geçtiğimiz günlerde de Afrin’de Malatya ile ilgili Malatya’nın milli ürünü diye tabir ettiğimiz kayısının dağıtımını ve bizzat oradaki kahraman askerlerimizi ziyaret etmeleri, hem Malatya, hem Battalgazi ve hem de ülkemiz nezdinde bir sempati topladı” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com