Gençlik Konseyi’nden Eğitime Destek

Gençlik Konseyi, Arapgir Yatılı Bölge (YBOO) Ortaokulunda, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavına hazırlanan öğrencilere, 4 Bin Adet TEOG Yardımcı Kitap Kaynaklarını ve Yaprak Testlerini Öğrencilere teslim etti.

Okul Müdürü Aydın Yurtsever, İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Ergül Bay ve (YBOO) Yatılı Bölge Ortaokulu Öğretmenlerinin de katılımı ile kaynaklar gençlere dağıtıldı.

Konu ile Alakalı açıklama yapan Gençlik Konseyi Genel Başkanı Ahmet Bayduz şu ifadelere yer verdi:

“En büyük yatırımımız geleceğimizin teminatı olan gençlerimizdir. Onları hayata hazırlamak için bir üst eğitim kurumuna yerleşirken en iyi okulları kazanmalarını istiyoruz. Bu başarıyı daha da ileriye taşıma azmindeyiz. Bu sebeple Gençlerimize 4 bin Adet Yardımcı Kaynak ve Yaprak Testlerimizi dağıttık. Daima genç fidanlarımızın yanında olacağız. Sınav öncesi ve sonrasında da çeşitli sosyal etkinlikler planlıyoruz. Şimdiden sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum.”

Arapgir Gençlik Konseyi Temsilcisi Bayram Koç ise, “Kaynak kitaplarımızı ve Yaprak Testlerimizi sınava girecek olan öğrencilerimizin kullanımına sunulmak üzere bugün Okul Müdürümüze teslim ettik. Öğrencilerimiz bu kitaplardan istifade edeceği için memnun olduk. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Okul Müdürü Aydın Yurtsever de, “Bu güzel ve anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğine sahip çıkan böyle gençlerin olması bizleri ve tüm arkadaşlarımızı mutlu etti. Bizler de daima gençlerin yanındayız.” diye konuştu.

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