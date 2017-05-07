Gençlik Konseyi’nden Feribot Gezisi

Gençlik Konseyi Başkanlığı’nın organizesi, Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi’nin Destekleri ile Feribot Turu ve Tarihi Eserler gezisi düzenlendi.

Cumartesi günü düzenlenen Feribot Turuna ve Tarihi Eserler gezisine 100 genç katıldı. Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Gençlik Konseyi Genel Başkanı Ahmet Bayduz şu ifadelere yer verdi:

“Gençlik Konseyi ailesi olarak Anadolu’nun ana yurt yaptığı ilçemiz olan Battalgazi’de Gençlerimiz ile buluştuk. Birlik ve Beraberlik içerisinde farklı görüşteki, farklı fikirlerdeki kardeşlerimize “Feribot Turu” ile unutamayacağı mutlu dolu ve sevinç dolu anlar yaşattık. Turumuzun hemen ardından Battalgazi ilçemizdeki “Tarihi Eserlerimizi” Rehber eşliğinde ziyaret edip, tarihimizin en derinliklerine inme fırsatını ve yerinde görme fırsatını bulduk. Gençlerimizin etkinliklerimizdeki memnuniyetlerini gördükçe bu Faaliyetleri olabildiğince arttırıp gençlerimizin yanında olmaya çalışacağız. Sözlerime şu ifadeleri ekleyerek devam etmek istiyorum. Herkes Müsterih olsun.. Bugün öyle bir gençlik yetişiyor ki.. Milli ve Manevi Değerlere önem veren, umut dolu, sevgi dolu, hayat dolu, Birlik içerisinde, kardeşçe, ayrıştırmadan uzak, ötekileştirmeden uzak, setleri yıkan ve en önemlisi de Milletin özlediği “Bilinçli Gençliği” yetiştirme de büyük çalışmalar yapmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu anlamlı projelerin gerçekleştirilmesinde daima Gençliğin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Bey’e ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Bey’e şahsım ve Gençlik Konseyi ekibimiz adına teşekkür ederim.”

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