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Malatya Haber -

Gençlik Meclisi Kahvaltıda Buluştu

Gençlik Meclisi Kahvaltıda Buluştu
  • 01.02.2017
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Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri her ay düzenli olarak düzenlenen kahvaltı ve sinema programında bir araya geldi.

Sanat Sokağında bulunan Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen kahvaltı programına Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Ateş, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri ve Gençlik Meclisi gönüllü üyeleri katıldı. Katılımın yoğun olduğu programda gençler birbirleri ile kaynaşma fırsatı buldu.

Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Ateş kahvaltı programı ile ilgili olarak şunları ifade etti: “Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak her ay düzenli olarak üyelerimizle birlikte kahvaltı ve sinema programı düzenliyoruz. Bu programı düzenlemekteki temel amacımız belli zaman aralıklarında arkadaşlarımızı bir araya getirmek, onların daha iyi tanışmalarını ve kaynaşmalarının sağlamaktır. Okulların tatil olduğu bu zaman diliminde arkadaşlarımızın biraz dinlenmesi ve iyi zaman geçirmesini istedik. Programımıza yoğun ilgi gösteren üyelerimize teşekkür ederim” dedi.

Ateş, “Bize bu imkânları sunan Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş’a Gençlik Meclisi üyeleri ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.

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