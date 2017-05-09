Gençlik Meclisi’nden Kitap Desteği

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Arapgir’de bulunan Ahmet Zeyneloğlu Ortaokulu’na kitap desteğinde bulundu. Ahmet Zeyneloğlu Ortaokulu’nun kütüphanesine katkıda bulunmak için Gençlik Meclisi üyelerinden de almış olduğu destekle topladığı hikâye, roman, tiyatro ve düşünce kitaplarını okul yönetici ve öğretmenleriyle beraber öğrencilere dağıttı.

Kitap desteğiyle ilgili düşüncelerini dile getiren Ahmet Zeyneloğlu Ortaokulu Müdürü Ebubekir Akyıldız “Okulumuza yapılan kitap desteğinden dolayı hem öğretmenler hem de öğrenciler olarak çok mutlu olduk. Desteklerinden dolayı Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Ateş ve Yürütme kuruluna teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Ateş “Her şeyin çok çabuk tüketildiği günümüzde artık kitapların yüzünden okunması oldukça azalmış, bilginin hazır tüketildiği bir döneme gelmiş durumdayız. Araştırma yapmadan ve emek harcamadan her şeyi hazır tüketmeyi alışkanlık haline getirdik. Oysaki her okunan kitap ayrı bir dünyanın pencerelerini aralar bize. ”dedi.

Ateş “Okudukça ve kafa yordukça öğrendiğimiz her kelimenin hatta harfin kıymetini daha iyi anlayacak ve ona göre hareket eder hale geleceğimizi unutmamalıyız. Bu okuldaki kardeşlerimizin de kitap okuma isteklerini öğretmenleri bizlere iletti ve kütüphanelerinde kısıtlı imkânlar olduğunu söylediler. Gençlik Meclisi olarak başlattığımız kitap toplama kampanyamıza üyelerimizin yoğun ilgisi sayesinde kısa süre içerisinde yüzlerce kitabı toplayarak okulumuza hediye ettik. Bizlerden desteğini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sayın Abdullah Pektaş, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a ve Gençlik Meclisi üyelerimize teşekkür ederim. ”dedi.

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