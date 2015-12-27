Genel Başkan Yardımcısı Oldu

Saadettin Tantan’ın genel başkanlığını yaptığı Yurt Partisi’nin genel başkan yardımcılığı görevine de hemşehrimiz Kamil Göksu getirildi.

Ankara’da Mali Müşavirlik yapan, 2002 seçimlerinde YP’nin Malatya milletvekili aday adayı olan Göksu, sonra parti meclisi üyeliği, genel sekreter yardımcılığı ve genel sekreterlik görevlerinde bulunmuştu.

Doğanşehir- Polat doğumlu olan Göksu, partisinin son büyük kongresinin ardından genel başkan yardımcılığına getirilmesiyle ilgili şunları söyledi:

“Ben hiç bir zaman siyasette kendi çıkarlarımı ülkemin ve milletimin çıkarları önünde düşünmedim.S iyaseti herzaman bir hizmet aracı olarak gördüm. Acaba ülkemin ve milletimin istifade edeceği ne gibi katkılar sağlarım diye kendi kendime sormuşumdur. Bu bağlamda hiç bir çıkar ve menfaat gözetmeksizin Yurt partisinde politikaya atıldım. Yurt partisinin dürüstlüğün ve hizmet üretmenin tek adresi olduğuna inandım. Siyasette kendi çıkarlarını gözeterek hareket ettiğiniz takdirde her türlü kirli ilişkilerin içinde ister istemez bulunursunz. Ülkemizde dürüst politikacıları görmek parmakla sayılacak kadar azdır.Dürüst politikacılara sahip çıkmak ve onların yanında olmak anlamında Genel Başkanımız Sadettin Tantan’la birlikteyim. Hergün görüyoruz siyasetten nasıl rant elde edenleri,yandaşlarına ülkemizin kaynaklarını peşkeş çekenleri. İşçinin, memurun alınterini gasp edenleri. Genel Başkanımız gibi nice yürekli temiz kirli ilişkilere bulaşmamış dürüst politikacılarımızın olduğuna inanıyorum fakat bu kişilerin politikadan uzaklaştığını görüyoruz. 22 Temmuz sonrasında, siyasi partilerin halktan aldıkları destekleri de kaybetmeye başladıklarını, siyasetten büyük bir kaçış ve panik olduğunu, buna karşı halkı cesaretlendirecek, ayrışmaları ortadan kaldıracak, kimlikli bir siyasi yapıya ihtiyaç vardır. Bu yüzden yıpranmamış temiz Kimlikli bir siyasi yapının halkın önüne sunulması gerekir. Bu siyasi partide Yurt Partisidir.”