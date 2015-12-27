Genel Müdür Bilgi Aldı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Durali Koçak, Malatya’da bilgi aldı.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Durali Koçak, Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Ramazan Aytekin, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca ve şube müdürleri tarafından karşılanan Genel Müdür Koçak’a, alabalık yetiştiriciliğinde kısa sürede Türkiye’de 5. sıraya yükselen Malatya’da, su ürünleri yetiştiriciliği hakkında yetkililerince bilgi verildi.
Ardından, Alima Su Ürünleri İşleme Tesisi Toplantı Salonu’nda balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin genel durumu, sorunları ve geleceği konulu yetiştiricilerle birlikte toplantı yapıldı.
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