Genel Müdür Yardımcısı Oldu

Kısa adı ANT olan Milli Savunma Bakanlığına bağlı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Malatya Bölge Müdürü Cumali Öztürk, Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.



Kurumun en alt kademesinden başlamak suretiyle yaklaşık 23 yıldır Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hizmet veren ve bugün genel müdür yardımcılığı görevine kadar yükselen Cumali Öztürk, 10 yıldır görev yaptığı mesai arkadaşlarından ve Malatya’dan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Öztürk, Ankara’daki yeni görevinde de Malatya’yı hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.



Öztürk, Malatya’dan ayrılmadan önce çeşitli kurum ve kişilerle görüşerek, bir dizi veda ziyaretlerinde bulunacak.



CUMALİ ÖZTÜRK KİMDİR?

13 Mayıs 1964 tarihinde Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Malatya’da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Öztürk, 20 Ekim 1989 tarihinde Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü İzmit Madeniyağ Tesisler Müdürlüğünde Makine Mühendisi olarak göreve başladı. 1989-1990 yıllarında İzmit Madeniyağ Tesisleri Müdürlüğünde Bakım-Onarım Mühendisi olarak görev yapan Öztürk, askerlik görevini ifa etmek üzere görevinden ayrıldı. Askerliğini 1990-1991 yılları arasında MSB Ankara İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nda Kontrol Mühendisi olarak tamamladı. 1992-1995 tarihleri arasında Petrol Ofisi İzmit Bölge Müdürlüğünde Bakım-Onarım Mühendisi olarak, 1995-1997 tarihleri arasında MSB ANT Doğu Bölge Elemendik İşletme Müdürlüğünde İşletme Mühendisi olarak görev yaptı. 1997 tarihinde Elemendik İşletme Müdürlüğüne İşletme Müdürü olarak atandı. 1997-2002 tarihleri arasında Elemendik İşletme Müdürü olarak görev yaptı. 2002 yılında MSB ANT Doğu Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdürü olarak atandı. Haziran 2012 tarihine kadar sürdürmüş olduğu Bölge Müdürlüğü görevinden MSB ANT Başkanlığına ANT Başkan Yardımcısı (Genel Müdür Yardımcısı) olarak atandı. Cumali Öztürk, 6 Temmuz 2012 tarihinde Malatya’daki Bölge Müdürlüğü görevinden ayrılarak yeni görevi nedeniyle Ankara’ya gidecek.

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