Genel Sekreter Aranıyormuş!..

Malatya Belediyesi Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri Eyüp Beyhan’ın, “bakaya” suçundan arandığı ortaya çıktı, polis-jandarma işbirliği ile yakalanıp, askere sevkedildi.

AKP’nin Gençlik Kolları’nda görevli iken, Cemal Akın’ın Malatya Belediye Başkanlığına seçilmesinin ardından, eski başkan Mehmet Yaşar Çerçi döneminin genel sekreteri Osman Karakaş’ın istifa etmesiyle boşalan Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği görevine getirilen, 1982 Pütürge-Aliçeri Köyü doğumlu Eyüp Beyhan’ın, “bakaya” olarak arandığı anlaşıldı.

Yaklaşık 1 yıldır Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği görevinde bulunan Beyhan’ın, Askerlik Şubesi tarafından “yakalanması” için güvenlik birimlerine hakkında yazılan resmi yazı olduğu öğrenilirken, Pütürge Jandarması tarafından Malatya’daki görevi ve çalıştığı yer belirlenince, geçtiğimiz Cuma günü yakalandığı öğrenildi. Yerel Gündem 21’in binasında öğle saatlerinde jandarmanın yanı sıra bir polis ekibinin de desteğiyle alınan Eyüp Beyhan’ın, hakkındaki işlemler için Beydağı Karakolu’na götürüldükten sonra, askerlik görevine gönderilmesi için Askerlik Şubesi’ne teslim edildiği öğrenildi. Bu işlemin ardından, Beyhan’ın, Manisa’daki birliğine sevkedildiği haber alındı.

Eyüp Beyhan’ın, Malatya Belediyesi Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği görevine, Belediye Başkanı Akın tarafından getirilmesine eleştiriler olmuş, “tahsil” derecesi tartışılan Beyhan ise, bu konuda yazılan eleştirilerle ilgili bazı basın mensuplarına “yüksek okul mezunu” olduğunu iddia etmişti. Bakaya durumuna düşen Beyhan’a yapılan işlemin, “yüksek okul mezunu olmadığını” da ortaya çıkardığı ifade ediliyor.

BAKAYA NE DEMEK?

Bakaya; sevk için çağrıldıkları halde, sevkin son gününe kadar gelmeyenler ile sevk edildikleri halde, kendilerine tanınan yol süresi sonuna kadar birliklerine özürsüz katılmayan yükümlülerdir.