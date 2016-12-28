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Malatya Haber -

Genelkurmay Başkanı Akar Malatya’ya Geldi

Genelkurmay Başkanı Akar Malatya’ya Geldi
  • 28.12.2016
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Malatya’da çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte Malatya’ya gelen Orgeneral Akar,  7. Ana Jet Üssü ile 2. Ordu Komutanlığı Karargahında incelemelerde bulundu. Orgeneral Akar’ın 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’den bölgedeki son gelişmeler hakkında brifing aldığı öğrenildi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Malatya Valiliği’ni de ziyaret ederek, burada Vali Mustafa Toprak ile birlikte bir süre görüştü. Valilik ziyaretinde Orgeneral Akar’a Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de eşlik etti.

Akar, yaklaşık 45 dakika Malatya Valiliği’nde kaldı, saat 19.00 sularında Valilikten ayrıldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten

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