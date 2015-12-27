“Gerçekleri Göreceğiz”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, CHP’ye de yüklenerek, “Eğer demokrasiden medetinizi kestiyseniz çıkarsınız sokaklarda eylemcilerle beraber olursunuz, siyaseti bırakırsınız” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Mustafa Şahin, İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde, AKP adına yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Muammer Güler’den polislerin görevlerini daha nitelikli yapmaları, yapmış oldukları zor ve meşakkatli görevlerinden dolayı özlük haklarının, sosyal ve çalışma haklarının standartlarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Konuşmasında, “Türkiye’de güvenlik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve suçların önlenmesinde vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden İçişleri Bakanlığımız bu hizmetleri yaparken teknolojik imkânları sonuna kadar kullanıp hizmet kalitesini ön plana çıkaran çalışmalar yapmaktadır “diyen Şahin, “İçişleri Bakanlığımızın personelleri ülkemizin dört bir yanında özverili bir şekilde hizmet vermektedir“ ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığının yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler veren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suç soruşturmasına ilişkin teknik ve idari kapasite geliştirilip her türlü teknolojik imkâna ve uluslararası akrediteye sahip modern kriminal laboratuarların kurulması, organize suç örgütlerine yönelik yapılan planlı operasyonlarla bu örgütlerin birçoğu etkisiz bir hâle getirilmiştir. Bu sayede vatandaşımızın devlete olan güveni de bir kat daha pekişmiştir. Emniyet teşkilatımızın dost ve kardeş ülkelerle yapmış olduğu iş birlikleriyle, oradan gelen güvenlik güçlerine vermiş oldukları hizmetlerin de artık sınırlarımızın ötesine taştığını görmekteyiz. Terörle mücadelede harekât bölgesinde meydana gelen mayın ve el yapımı patlayıcı olaylarında personel kaybını önlemek için 2011 yılında alınan araç ve teçhizatların da gerçekten takdire şayan olduğunu da izlemekteyiz. TOKİ kanalıyla 159 ve Çevre Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla da 168 olmak üzere, toplam 327 binanın da inşaatlarının “karakol ve kalekollar” diye halk tarafından tabir edilen, bunların daha da sağlıklı bir şekilde orada görev yapmalarına yönelik çalışmalar da yine takdirle izlenmekte. Suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların faillerinin yakalanması konusunda büyük yararlılıklarını gördüğümüz MOBESE sistemi ülke geneline yaygınlaştırılmıştır. Şu anda 81 ilimizde de hatta 112 ilçemizde bu sistemin kurulması bugüne kadar herhangi bir adi veya adli birtakım olayların faili meçhul kalmadan aydınlığa kavuşmasına ciddi manada katkı sunmaktadır. İşlenen suçların hızlı bir şekilde aydınlatılması amacıyla, modern bilimsel metot ve teknikler kullanılarak delilden sanığa ulaşılması üzerinde önemle durduğunuzu da biliyoruz. Bu bağlamda, otomatik avuç ve parmak izi alma projesiyle, olay yeri inceleme malzemelerinin geliştirilmesi projesi gibi büyük projelerle olay yeri inceleme işlemlerinde kalite standartlarının da yükseltildiğini görmekteyiz. Bu konuda bugüne kadar gerçekten bizden önceki dönemlerde 17-20 binlerden bahsedilen faili meçhullerle alakalı -Allah’a hamdolsun- bu süre içerisinde güvenlik güçlerimizi töhmet altında bırakacak herhangi bir faili meçhulün de kalmaması ayrıca sevindirici bir şeydir.”

Milletvekili Şahin, uyuşturucu kaçakçılığı konusunda faaliyet gösteren suç şebekelerine karşı önemli başarılar elde edildiğini söyledi. Şahin, “Özellikle, güvenlik birimlerimizin uyuşturucu kaçakçılığı konusunda faaliyet gösteren suç şebekelerine karşı önemli başarılar elde etinizi de zaten görmekteyiz. Dünya uyuşturucu raporunda, Türkiye uyuşturucuyla mücadelesinden övgüyle söz edilmekte, Avrupa genelinde gerçekleştirilen dünya geneli eroin yakalamalarının yüzde 38’ini teşkil ettiği ve Türkiye’nin eroin yakalamalarında da ilk sıralarda yer aldığını da ayrıca görmekteyiz. 2012 Dünya Uyuşturucu Raporu’nda ise 2010 yılında Türkiye’nin 13 ton ile küresel eroin yakalamalarının da yüzde 16’sını tek başına polisin kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı noktasında yapmış olduğunuz güzel ve ciddi çalışmaları, Avrupa ülkeleriyle yapmış olduğunuz iş birliklerinde de bunların minimize edilmesi noktasında yapılan güzel çalışmaları görmekteyiz.”

Gezi eylemlerinin marjinal guruplar tarafından sokakları hareketlendirmek olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

“Gezi eylemleriyle eylemlere yön veren ana eksen, ne demokrasi talebi ne de otoriter eğilimlere itirazdı. Seçkinci duygulara sahip bir kitlenin son on bir yıllık gelişmeler dolayısıyla savrulduğu, yenilgi, çaresizlik ve paranoya duygularıyla biriktirdiği negatif enerjiyi boşaltmasıydı. Negatif enerji yaşam tarzında düğümlendi ve eyleme dönüştü. Yüz yıllık imtiyazlar yaşam tarzında billurlaştığı ölçüde, iktidar ve imtiyaz kaybına yönelik savunma da yaşam tarzı üzerinden verilmeye çalışıldı. Vesayetçi aktörlerin denklem dışında kalması, sonrasında medet umulan CHP’nin bütün müdahalelere rağmen etkili bir muhalefet partisi olmayı başaramamasına işaret etmek mümkün. Seçimlere gidiyoruz, eğer demokrasiden medetinizi kestiyseniz çıkarsınız sokaklarda eylemcilerle beraber olursunuz, siyaseti bırakırsınız. Ama yok, demokratik kurallar içerisinde siyaset yapmayı çözüm buluyorsak üç ay sonra vatandaşımızın arasındayız, orada gerçekleri göreceğiz.”