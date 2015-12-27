“Gereken Katkı Sağlanacak”
Arguvan’da, aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle evleri zarar gören köylülere kaymakam Mehmet Maraşlı sahip çıktı.
Maraşlı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şengül Üşen ile birlikte, ilçeye bağlı Yukarı ve Aşağı Sülmenli köylerine giderek, evleri zarar gören Hamza Aslan ve Mustafa Yücekaya’yı ziyaret etti.
Evlerinin kerpiçten olması nedeniyle, bu yıl yağan karın zarar verdiğini ifade eden Aslan, ”Evlerimize tadilat yapıması gerekmektedir. Hasarlar oluştu. Kaymakamımızın bizlere sahip çıkmasından dolayı mutluyuz” dedi.
Arguvan Kaymakamı Maraşlı da, kar nedeniyle evleri zarar görenlere gerekli katkının yapılacağını belirterek, mağduriyetlerin giderileceğini kaydetti.
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