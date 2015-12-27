Malatya merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yaygın Mahallesi’nde bir dizi incelemede bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Abdulvahap Şerefhanlı, Muzaffer Karakuş, Yaşar Karataş, bazı belediye meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri ile birlikte Yaygın Mahallesi’nde vatandaşların sorunlarını dinledi. Yaygın Mahallesi’nin sorunlarını birinci ağızdan dinleyen Başkan Gürkan, mahalle sakinleri ile istişarenin önemine dikkat çekti.

Belediye’nin çalışmalarında ortak akıl ve istişareye önem vereceklerini belirten Başkan Gürkan, “Yaygın mahallemizde bulunmaktayız. Mahallemizin sorunlarını dinlemek ve görmek amacıyla buradayız. Netice itibariyle muhtarlarımızdan ve burada çalışan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapacağız. Bundan sonra mahallelerimizin sağlıklı, çağdaş, modern anlamda bir hüviyete kavuşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mahalle sakinlerimizle periyodik aralıklarla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde tespit ettiğimiz sorunlar, çözüm noktasında yol haritamız olacak. Şimdiye kadar ki çalışmalarımızın hepsinde ortak aklı ve istişareyi esas almışızdır. Bundan sonrada böyle olacaktır” diye konuştu.