Vali Ulvi Saran, Karakaya Baraj Gölü’ndeki balık ölümlerinin oksijensizlikten öldüğünü öne sürdü. Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan arıtma tesisinin kapasitesinin arttırılması için ihalenin bugünlerde yapılacağı bildirildi.

Vali Ulvi Saran, basın mensuplarının Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan arıtma tesisinin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle çevre kirliliğine yol açtığına ilişkin soruyu cevaplandırdı. Vali Saran, “Mevcut arıtma tesisi, ihtiyacın bir bölümünü karşılıyor ama tamamını karşılayamıyor. İhtiyacı tamamen karşılaması için 24 bin metreküplük yeni bir arıtma tesisi ihale edilecek. Projeler hazırlandı, ihale süreci başlatıldı” şeklinde konuştu.

Vali Saran, “Karakaya Baraj Gölü’nün bazı bölümlerinde görülen balık ölümlerinin oksijensiz kalmaları nedeniyle göl canlılarının zarar görmesi söz konusu. Gerekli tedbirleri alıyoruz” ifadelerini kullandı.

ZİRAAT MESLEK LİSESİ’NİN BİR BÖLÜMÜ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NE DEVİR EDİLDİ

Battalgazi ilçesindeki Ziraat Meslek Lisesi arazisinin bir bölümünün İnönü Üniversitesi’ne devir edildiğini belirten Vali Saran, “Ancak, bir yerde tarımın gelişmesi için esas girişimci unsur gerçek kişilerdir, halktır, özel teşebbüstür. Devlet olarak istediğiniz kadar meyvecilik işletmeleri kurun, elbet araştırma geliştirmede yarar sağlanır. Ancak, gerçek potansiyel özel sektördedir. Bu nedenle, özel sektörü teşvik etmemiz lazım. Mesela hayvancılıkta, Malatya’da çok gerilemeler ve ekonomik kayıpların yaşandığı bir sektördür” dedi.

“ETİN KİLOSUNUN 30 TL OLMASI ÇOK ACI BİR DURUM”

Vali Ulvi Saran, “Hayvancılıkta devletin teşviki var. Et ve süt inekçiliğinde yüzde 40 hibe imkanı var. Yüzde 30-35 işletme desteği var. Ziraat Bankası, enflasyonun altında kredi veriyor. Bu imkandan yararlanılmalıdır. Mesela, ülkemizde bir kilo eti 30 TL’den almamız, çok acı bir şey. Ciddi bir kayıp. Süt fiyatları da yüksek “diyen Vali Saran, devletin süt ve et hayvancılığına sağladığı imkanlardan yararlanılmasını önerdi.