Geri Dönüşümle Gelenler Halep’e

Yeşilyurt Belediyesi Suriye’nin Halep kentindeki insanlık dramına sessiz kalmadı. Geri Dönüşüm Evlerinden toplanan battaniye, elbise, oyuncak ve ayakkabıdan oluşan 20 bin 150 adet yardım malzemesi Halep’e gönderildi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, “İnsanlık onuru için kardeşlerimizin yardımlarına koşuyoruz. Elimiz, gönlümüz onların yanında. Suriyeli kardeşlerimizin her daim yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız seferberlik ilan etti. Gerek gönül seferberliği gerek yardım seferberliği olarak Suriyeli kardeşlerimize yardımlarımız devam edecek. Yardımlarımızla birlikte dualarımızı da gönderiyoruz. Rabbim orada yaşayan kardeşlerimizin yar ve yardımcıları olsun” dedi.

“HALEP’TE İNSANLIK ÖLMESİN” KAMPANYASINA DESTEK

Yoğun bombardıman ve çatışmanın yaşandığı Suriye’nin Halep kentinde aç susuz halde sığınacak yer arayan, sağlık, gıda ve barınacak yer konusunda tüm yaşam olanaklarından mahrum kalan insanlara yardım eli uzatmak adına Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ülke genelinde başlatılan “Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyasına Yeşilyurt Belediyesinden destek.

20 BİN 150 ADET İNSANİ YARDIM MALZEMESİNDEN OLUŞAN YARDIM TIRI HALEP’E DOĞRU YOLA ÇIKTI

Yeşilyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen Çer-Çöp projesiyle ilçenin farklı bölgelerine yerleştirilen Geri Dönüşüm Evlerine vatandaşlar tarafından bırakılan elbise, ayakkabı, çanta, oyuncak ve battaniyeler Yeşilyurt Belediyesi şirketlerinden İŞGEM’e ait atölyede uzman personeller tarafından gerekli bakım ve onarımları yapıldıktan sonra 500 koli şeklinde hazırlandı. Hazırlanan 20 bin 150 adet insani yardım malzemesinden oluşan bir yardım tırı Halep’e doğru yola çıktı.

“DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE İNSANLIK YOK OLUYOR, BUNA SESSİZ KALAMAYIZ”

500 koliden oluşan 20 Bin 150 adet insani yardım malzemesini büyük bir insanlık dramının yaşandığı Halep’e gönderen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile İŞGEM Şirketini duyarlı ve hassas davranışından dolayı tebrik eden Başkan Yardımcısı Şahin, “Savaşlar insanlık tarihinin en trajik ve karanlık dönemlerini oluşturmuştur. Ülkemizin hemen yanı başında, sınır komşumuz olan Suriye’deki kardeşlerimiz ismi konulmamış büyük bir trajediyle karşı karşıyadır. 21. Yüzyılda bütün dünyanın gözleri önünde adeta insanlık yok oluyor. Suriye’de vahşet durmuyor. Bugüne kadar binlerce sivil insan hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Hayatta kalanlar ise bombalar, silahlar ve açlık tehdidi altında ölüm kalım savaşı veriyor. Dünyanın gözü önünde sistematik bir katliam gerçekleştiriliyor. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de yaşanan acıyı tüm halkımız yüreğinde hissediyor” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının ülke çapında başlatmış olduğu ‘Halep’te İnsanlık Ölmesin’ kampanyasına destek verdiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Şahin, “Yeşilyurt Belediyesi olarak elimizden geldiğince Suriye’deki kardeşlerimize yardım etmek adına çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda ülke genelinde devam eden ‘ Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyasına destek olmak adına 1 adet yardım tırımız yola çıktı” dedi.

YARDIM TIRI DUALAR EŞLİĞİNDE HALEP’E YOLA ÇIKTI

Başkan Yardımcısı Haydar Şahin’in konuşmasından sonra bir adet yardım tırı, dualar eşliğinde Halep’e gönderildi.

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