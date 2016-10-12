Geride Acılı Eş ve 2 Çocuk Kaldı

Geçtiğimiz günlerde Malatya’daki feci kazada hayatını kaybeden Suriyeli kadının, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki sığınma kampından Malatya’ya misafirliğe geldiği ortaya çıktı. 7 aylık hamile olduğu öğrenilen talihsiz kadın geride 2 çocuk ve acılı bir eş bıraktı.

8 Ekim’de Malatya’da yaşanan kazada freni patlayan hafriyat yüklü kamyon yaklaşık 2-3 kilometre gittikten sonra Beydağı Mahallesi’ndeki 2 katlı bir eve girmişti. Feci kazada kamyon sürücüsü ağır yaralanırken evde bulunan Suriyeli aileden 7 aylık hamile olan Sena Audi hayatını kaybetmiş, evde bulunan 5 kişi de yaralanmıştı.

Kazanın ardından geriye 2 öksüz çocuk ve acılı bir eş kaldı. Feci kazada hayatını kaybeden Sena Audi’nin ise 2015 yılında iç savaşın yaşandığı Suriye’nin Humus kentinden kaçarak Gaziantep’e geldiği ve İslahiye ilçesindeki kampa yerleştiği öğrenildi.

Kazadan kısa süre önce Faruk ve Sena Audi çiftinin, yanlarına 2 çocuklarını da alarak Malatya’daki kardeşleri Mehmet Audi’ye misafirliğe geldikleri ortaya çıktı. Geldikleri misafirlikte eşini ve karnındaki çocuğunu kaybeden Faruk Auid, şimdi kazadan yaralı olarak kurtulan çocukları Ahmet ve Meryem ile yaşam mücadelesi veriyor.

15 günlüğüne misafir olarak geldiği Malatya’da eşini kaybeden Faruk Audi çocukları ile birlikte artık İslahiye’ye dönmeyeceğini ve Malatya’da yaşayacağını söyledi. Mehmet Audi, ağabeyi ve ailesinin kamptan izinli olarak 15 günlüğüne yanlarına geldiğini belirterek böylesine acı bir kazayla karşılaştıklarını söyledi.

iha