EYMS, Gevrek ve Bulut PFDK’ya Sevk
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, Başkan Adil Gevrek ile Teknik Direktör Erol Bulut, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği’nce 12.12.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporlarını açıkladı. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, “hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi”, teknik direktör Erol Bulut ise “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.
Açıklamada, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 09.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,
EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü Başkanı ADİL GEVREK’in aynı müsabakadaki “hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 12.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,
EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu EROL BULUT’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi