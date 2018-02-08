Gevrek’in Halası Vefat Etti
Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Adil Gevrek’in halası Hanife Meledi (88) hayatını kaybetti. Meledi’nin cenazesi, ikindi namazı sonrası Hanımın Çitfliği’nde toprağa verildi.
Başkan Gevrek’in halası Hanife Meledi, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Meledi’nin cenazesi, ikindi namazına müteakip, Hanımın Çiftliği Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hanımın Çiftliği Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze namazına Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Adil Gevrek’in yanı sıra yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek başkanları ile antrenör ve gazeteciler katıldı.
Yeni Malatya Gazetesi
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Değerli başkanım başınız sağolsun.merhumeye alahtan rahmet yakıbjarına sabırlar dilerim..Mekanı cennet olsun..