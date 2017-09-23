Gevrek’ten Spor Bakanı Bak’a EYMS Forması

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, Gençlik ve Spor Bakan’ı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki kulüp temsilcilerini kabul etti.

Bakanlık makamında gerçekleşen toplantıda Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini üstlenen Osman Aşkın Bak’ı tebrik ederken, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından bir açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı olarak Ankara’ya yaptıkları ziyarette Maliye ile Gençlik ve Spor Bakanlarını ziyaret ettiklerini belirterek, “Sayın Maliye Bakanımız ile yeni projelerimizde bakanlıkla ilgili düşüncelerimizi, kulüplerin düşüncelerini paylaşmak üzere sabah bir toplantı yaptık” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a da yeni görevinden dolayı nezaket ziyaretinde bulunduklarını vurgulayan Özbek, “Buradaki toplantının amacı da buydu. Sayın Bakanımıza hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Bakanlıkla ilgili yapacağı çalışmalarda başarılar diledik. Maliye Bakanlığında yapılan görüşmede ise vergi boyutunda ve kulüplerin yapılanması boyutunda önümüzdeki dönemde yasal bazı değişiklikler olacak, onlarla ilgili bazı şeyleri paylaştık. Daha detaylı bilgiyi, önümüzdeki hafta sonuna doğru vermek mümkün olacak” diye konuştu.

Daha sonra Evkur Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede, başkan Gevrek, Rizeli olan Bakan Osman Aşkın Bak’a, arkasında isminin yazılı olduğu 53 numaralı Evkur Yeni Malatyaspor’un formasını hediye etti.

Kulübün resmi internet sitesinde ziyarete ilişkin, “Başkanımız Adil Gevrek, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti” ifadeleri yer aldı.

Yeni Malatya Gazetesi