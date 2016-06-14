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Malatya Haber -

Gezici Aşevi İle 17 Bin Kişiye İftar

Gezici Aşevi İle 17 Bin Kişiye İftar
  • 14.06.2016
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü’nce Ramazan’ın ruhuna uygun olarak yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Sosyal yardımlar kapsamında bin 18 aileye Ramazan ayına mahsus olmak üzere ekmek ve gıda yardımı yapılıyor. Ayrıca toplam 20 mahallede 17 bin kişiye Ramazan ayı boyunca iftar yemeği ikramı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’da yaşayıp da ekonomik durumu iyi olmayan aileler 3 dereceye ayrılarak bu ailelere aylık, 3 ayda bir ve yılda bir kez olmak üzere yardımlar yapılıyor. 3’üncü derece olan yılda bir yardımlar Ramazan ayında gerçekleştiriliyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ekmek ve gıda yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 1018 aileye verilen kartla, marketlerden ekmek ve ihtiyaç duydukları gıda maddelerini almaları sağlanıyor.

Gezici Aşevi ile 17 bin kişilik iftar

Ramazan’ın bereketi, her alanda hissedildiği gibi vatandaşların sıcak yemeğe ulaşmalarında da yaşanıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Gezici Aşevi Tırı ile her akşam bir mahallede iftar ikramı yapıyor. Ramazan boyunca toplam 20 mahallede gerçekleştirilecek etkinlikle yaklaşık 17 bin kişilik iftar yemeği ikram edilmiş olacak. İftarlar kapsamında haftada bir sokak iftarı düzenleniyor. Diğer günler, vatandaşların sıcak yemeklerini Aşevi Tırından alarak evlerine götürmeleri sağlanıyor.

İlçelerde de iftar programları yapılacak

Gezici Aşevi Tırı ile önümüzdeki günlerde merkez dışındaki ilçelerde de iftar programlarının düzenleneceği belirtildi.

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