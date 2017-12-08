Gezici Kütüphane Köydeki Öğrencilerle Buluşuyor

Malatya’nın Darende ilçesinde, 1778 yılında Osmanlı Sadrazamı tarafından yaptırılan ve içerisinde 40 bini aşkın kitap ve el yazması nadide eserleri barından kütüphane, kitaplarını gezici kütüphane uygulamasıyla kırsaldaki okullarda öğrenim gören 2 bin öğrenciyle buluşturuyor.

Darende Sadrazam Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi tarafından başlatılan ve Kaymakamlığın desteklediği “Gezici Kütüphane”, faaliyetine bir süre önce başladı.

İçerisinde dünya klasiklerinden hikayeler ve romanların yanı sıra tarih, fen ve sosyal bilimler konularındaki kitaplar bulunan kütüphane, haftanın 2 günü kırsaldaki okulları ziyaret ederek, öğrencilere ihtiyaç duydukları konularda kitaplar ulaştırıyor.

Balaban Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Enver Hakan Zengince, yaşadıkları dönemde bilginin çok güzel kullanıldığını kaydetti.

Zengince, “Şu an bilgi, bilişim çağındayız. Okuyarak, okutarak bilgi birikimimizi artırma ve muasır medeniyetlere ulaşma gayreti içerisindeyiz.” dedi.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Nevim Eryılmaz Doğan da köy okullarındaki öğrencileri, güncel kitap ve eserlerden yararlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda yerel yönetimlerden alınan destekle böyle bir hizmet başlattıklarını anlatan Doğan, “Kırsalda bulunan öğrenci ve ilerleyen aşamalarda vatandaşlarımıza ulaşmayı planlıyoruz. Şu an 60 mahallede 2 bin öğrencimiz için haftanın 2 günü okullarımıza kitap taşıyoruz. 15 günde bir tekrardan uğrayarak, eskiyi alıp yeni kitapla değiştiriyoruz. Aynı zamanda internet üzerinden de üye yapıyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimiz bu durumdan çok memnun.”dedi.

AA