“Gidelim, Soyunma Odasında Sevinci Yaşayalım” Diyormuş!
Evkur Yeni Malatyaspor’da sessizliğini bozan Başkan Adil Gevrek, “Bandırma karşısında aldığımız farklı yenilgi hepimizi üzdü, kabul ama şunu herkes bilsin bu takım Süper Lig’e çıkacak” dedi.
TFF 1.Lig’in 31. haftasında deplasmanda Bandırmaspor’a 5-0’lık farklı sonuçla mağlup olan sarı-kırmızılı takımda Başkan Adil Gevrek, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.
Gevrek, “Göztepe maçı sonrasında saha içinde futbolcularla prim pazarlığı yaptığım söyleniyor. Bunu niye ortaya attılar anlamış değilim. Biz o maçın primini zaten futbolcularla belirledik. Orada takım kaptanı Sedat bana gelip, ‘soyunma odasında gidelim, birlikte galibiyetin sevincini yaşayalım’ diyor” diye konuştu.
Gevrek’ten birlik beraberlik mesajı
Şampiyonluk mücadelesi verdiği TFF 1.Lig’de bitime 3 hafta kala ağır bir yenilgi almasına rağmen liderliğini sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da yenilginin yansımaları devam ederken, İHA’ya konuşan Kulüp Başkanı Gevrek, camiaya son 3 hafta için birlik beraberlik mesajı verdi.
Bandırma karşısında Malatya’ya yakışmayan bir oyun ve sonuç aldıklarını belirten Gevrek, “İnanın her Malatyalı gibi ben de maç sonrasında uyuyamadım. Bu oyunu ve sonucu kendimize yediremedim. Ama kabul etmeliyiz ki; futbolda bazen oluyor bu tür maçlar. Daha öncede söyledim, son haftalara yaklaştıkça sinir harbi ortaya çıkar diye. Biz galiba biraz da bu havayı kaldıramadık. Ben bu takımı 7-8 puan farkla liderken de ‘olmuş bitmiş bir şey yok’ demiştim, hatırlarsanız. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Avantaj bizde, puan farkıyla lider olan biziz. Lütfen kalan 3 haftada birlik beraberliğimizi en üst noktaya çıkaralım. Ben bu kulübün başkanı olarak taraftarıma, camiama gönül rahatlığıyla şunu söylüyorum, bu takım Süper Lig’e çıkacak” açıklamasını yaptı.
“Fotoğraflara öyle anlamlar yüklendi ki…”
Gevrek, takımda para sorunu olduğu için futbolcuların oynamadığı yönünde çıkan iddialara da cevap vererek, şunları söyledi:
“Göztepe maçı sonrasında saha içinde futbolcularla prim pazarlığı yaptığım söyleniyor. Bunu niye ortaya attılar anlamış değilim. Biz o maçın primini zaten futbolcularla belirledik. Orada takım kaptanı Sedat bana gelip, ‘soyunma odasında gidelim, birlikte galibiyetin sevincini yaşayalım’ diyor. Fotoğraflara öyle anlamlar yüklendi ki, sanki futbolular alacaklı ve beni yakalamışlar. Bizim teknik heyetle de, futbolcularla da birbirimize karşı gayet iyi bir iletişim seviyemiz var. Bu kulübün para sıkıntısı yoktur, olduğunu söyleyen varsa çıksın konuşsun. Biz bu olmayan şeyleri ortaya atarak, birbirimizi üzerek sadece takımımıza ve şehrimize zarar veririz. Lütfen herkes son 3 hafta için kenetlensin. ”
iha
Bu takım süper lige çıkamayacak, Sivas’a yenilecek ve play off’ta da çıkamayacak
Arkadaşlar, Sivas ve Eskişehir’in puan kaybetmeyeceği ne malum.
Sayın başkanım , geriye kalan 3 maçta, yönetim ile birlikte , takım ile birlikte olalım. Takımı kampa sokalım. Teknik heyet ve futbolcularımıza moral aşılıyalım. İnançlarını yükseltelim.
Başkan bu takım mı Sivas’ı Sivas’ta yenecek
Sayın başkan nasıl şampiyon olacağız söylermisin.Tamam destek verelim de futbol namına hiç ümit yok.Son üç maç ligin tepesindeyiz ama ligin en kötü futbol oynayan takımıyız.Kalan maçlar adana demir,bolu,sivas. Sence bunlardan bu futbolcular en az 7 puan alabilirler mi?Sezon başından beri söylüyoruz oyun sistemimiz yok diye.Şansla buralara geldik ancak ciddiyetsizlikten ve sizle , hocanın öngörüsüzlüğünden kaosa doğru gidiyoruz.Anlamadığımız sebeplerden iyi oynayan futbolcular kadroda değiller.Haftalardır sezer ve sunday niye oynamıyor.Seçimi hoca yaptığına göre mesuliyette ona ait demektir.Valla yazacak çok şey var ama birlik beraberlik dediniz hadi medeni takılalım.Allah yar ve yardımcımız olsun.