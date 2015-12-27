‘Gider Bir Daha Dönmez!’

Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Akçadağ ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu.

Çalık, ilk olarak Akçadağ Kaymakamı Yüksel Kara’yı makamında ziyaret etti. Akçadağ ile ilgili konularda bilgiler alan Milletvekili Çalık, Akçadağ Belediyesi ve Akçadağ AKP ilçe teşkilatında da sıkıntılar hakkında bilgiler aldı.

Milletvekili Çalık, ziyaret esnasında basın mensuplarının sorularını da cevapladı. İlk olarak Battalgazi ve Malatya’nın birkaç ilçesinde yaşanan su sorunlarıyla ilgili olarak, “Battalgazi ilçemizde yaşanan su sıkıntısı hepimizin gündemindedir. Battalgazi’de yaşadığımız sıkıntılar her yerde yaşadığımız sıkıntılar. Tedaş sulama projelerine dahil edilmemişti. Battalgazi ilçesinde Tedaş’ın proje için paraya ihtiyacı vardı. Battalgazi ilçesinde su sıkıntısının giderilmesi için Tedaş’a sulama ile ilgili ödenek ayrıldı. Biz öte yandan diğer ilçelerimizde de su sıkıntılarının giderilmesi için Malatya’ya bütçe ayrılmasını istedik. Battalgazi ile ilgili çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Kanalizasyon sularının kullanımı sıknıtılı bir süreç, keşke olmasa ama sıkıntının giderilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız bu konuda bizlere ulaştı. Sıkıntılar dile getirildi ve kuraklık hakkında bilgiler verdiler. Tüm ilçelerde ve beldelerde sulama ile ilgili sıkıntılar var. Battalgazi ilçesinde su sıkıntısının fazla olmasının nedeni tarlalarda ekimlerin fazla olması. Kanalizasyon suyunun sulamada kullanılmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Tedbir almak için çalışıyoruz. Bunu el birliği ile çözeceğiz. Amacımız üzüm yemek olmalı. Yıllardanberi özellikle ıspanak ile alakalı su sıkıntısı hep söylenir. Sorunları çözmek önemlidir” dedi.

Malatya Milli Eğitim İl Müdürlüğü görevine yeniden atanan Hamza Doğuç ile ilgili düşüncelerini de belirten Milletvekili Çalık, “Bu çok üzücü bir şey. Bürokratlarımız bize çok şeyler katar. Biz sorunları bürokratlarımıza iletiriz. Bürokratlar kendi ekiplerini oluştururlar. Bu arkadaşımızla ilgili olarak, görüştük. Şu anda görevinin başında olan bir Milli Eğitim Müdürümüz var, eğitim ile ilgili çok ciddi katkıları oldu. Hepimiz görev yapmak istediğimiz yerde görev yapamayabiliriz. Malatya’nın eğitiminde o tarz konuların ortadan kalkması gerekir. Gider bir daha dönmez diye düşünüyorum şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının kentsel dönüşüm ile ilgili sorularını da cevaplayan Çalık, “Vatandaşın ayağına taş değse bu taşı Milletvekili koymuş derlerdi de ben inanmazdım. Kentsel dönüşüm ile ilgili vatandaşlarımızın çok haklı olduklarını düşünüyorum. Vatandaşlarımız oturdukları yerlerde ilk düşünce, toplu konutlara geçtiğimizde paraları ödeyemeyeceğiz ve evsiz kalacağız görüşü var. Biz Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile görüşmelerde bulunduk. Haklı olan vatandaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunup, onlarla birlikte hareket edeceğiz. Vatandaşlarımzdan tek isteğim bunu siyasi rant haline getirmeye çalışanların yanında olmasınlar. Ana muhalefet partisinin lideri geliyor, toplantı yapıyor, ben bunun takdirini sizlere ve kamuoyuna bırakıyorum. Hiçbir vatandaşımızın hakkı yenilmeyecektir. Evleri bireysel ziyaret ederek, görüşeceğiz” dedi.