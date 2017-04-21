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Malatya Haber -

Giresun-EYMS Maçı Yayın Kanalı

Giresun-EYMS Maçı Yayın Kanalı
  • 21.04.2017
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TFF 1.Liginde 29’uncu hafta programı açıklandı. Temsilcimiz Evkur Yeni Malatyaspor’un Giresun Atatürk Stadyumunda konuk olacağı Giresunspor karşılaşması bugün saat: 18.30’da TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

TFF 1.Liginde 29’ncu haftada lider Evkur Yeni Malatyaspor, bugün zorlu Giresunspor deplasmanına çıkacak. Bugün saat 18.30’da Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak olan bu zorlu karşılaşma TRT Spor ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

Maçların yayın programı şöyle:

22 Nisan Cumartesi

16.00 Göztepe-Adana Demirspor: TRT SPOR

18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: TRT SPOR

23 Nisan Pazar

13.00 Boluspor-Bandırmaspor: TRT SPOR

13.00 Ümraniyespor-Mersin İdman Yurdu: TRT AVAZ

16.00 Eskişehirspor-Sivasspor: TRT SPOR

16.00 Elazığspor-Samsunspor: TRT TÜRK

24 Nisan Pazartesi

17.30 Balıkesirspor-Altınordu: TRT SPOR

18.30 Manisaspor-Denizlispor: TRT AVAZ

19.30 Şanlıurfaspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: TRT SPOR.

Yeni Malatya Gazetesi

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