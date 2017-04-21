Giresun-EYMS Maçı Yayın Kanalı
TFF 1.Liginde 29’uncu hafta programı açıklandı. Temsilcimiz Evkur Yeni Malatyaspor’un Giresun Atatürk Stadyumunda konuk olacağı Giresunspor karşılaşması bugün saat: 18.30’da TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
TFF 1.Liginde 29’ncu haftada lider Evkur Yeni Malatyaspor, bugün zorlu Giresunspor deplasmanına çıkacak. Bugün saat 18.30’da Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak olan bu zorlu karşılaşma TRT Spor ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.
Maçların yayın programı şöyle:
22 Nisan Cumartesi
16.00 Göztepe-Adana Demirspor: TRT SPOR
18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: TRT SPOR
23 Nisan Pazar
13.00 Boluspor-Bandırmaspor: TRT SPOR
13.00 Ümraniyespor-Mersin İdman Yurdu: TRT AVAZ
16.00 Eskişehirspor-Sivasspor: TRT SPOR
16.00 Elazığspor-Samsunspor: TRT TÜRK
24 Nisan Pazartesi
17.30 Balıkesirspor-Altınordu: TRT SPOR
18.30 Manisaspor-Denizlispor: TRT AVAZ
19.30 Şanlıurfaspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: TRT SPOR.
Yeni Malatya Gazetesi