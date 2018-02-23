Giresun Hikayesi 3 Hafta Sürdü
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’da Yılmaz Vural ile yollar karşılıklı anlaşarak ayrıldı.
Giresunspor’da Yılmaz Vural dönemi kısa sürdü. Ligin 21. haftasında oynanacak Eskişehirspor maçı öncesi Metin Diyadin’den koltuğu devralan Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı. Giresunspor Vural yönetiminde çıktığı 3 maçta kötü gidişe dur diyemedi ve 3 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibinin Yılmaz Vural yönetiminde çıktı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
Eskişehirspor – Giresunspor: 3-1
Giresunspor – Denizlispor: 0-2
Elazığspor – Giresunspor: 2-1
Giresun, iha
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