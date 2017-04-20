Giresunspor- EYMS Maçının Hakemi
TFF 1. Ligin 29’uncu haftasında Cumartesi günü 18.30’da Giresun Atatürk Stadı’nda Giresunspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı Süper Lig hakemi Ümit Öztürk yönetecek.
TFF 1. Lig’de 29’uncu haftada oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre, Giresunspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Giresun Atatürk Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Denizli Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Erkan Akbulut ile Denizli Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Osman Gökhan Bilir yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 29. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
22 Nisan Cumartesi
16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
23 Nisan Pazar
13.00 Boluspor-Bandırmaspor: Barış Şimşek
13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu: Özgüç Türkalp
16.00 Eskişehirspor-Sivasspor: Mete Kalkavan
16.00 Elazığspor-Samsunspor: Serkan Tokat
24 Nisan Pazartesi
17.00 Balıkesirspor-Altınordu: Sarper Barış Saka
18.30 Manisaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek
19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Kutluhan Bilgiç.
Yeni Malatya Gazetesi
Ali Palabıyık beyefendiye görev vermemişler bu hafta çok yoruldu diye.