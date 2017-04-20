Giresunspor- EYMS Maçının Hakemi

TFF 1. Ligin 29’uncu haftasında Cumartesi günü 18.30’da Giresun Atatürk Stadı’nda Giresunspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı Süper Lig hakemi Ümit Öztürk yönetecek.

TFF 1. Lig’de 29’uncu haftada oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre, Giresunspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Giresun Atatürk Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Denizli Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Erkan Akbulut ile Denizli Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Osman Gökhan Bilir yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 29. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

22 Nisan Cumartesi

16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

23 Nisan Pazar

13.00 Boluspor-Bandırmaspor: Barış Şimşek

13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu: Özgüç Türkalp

16.00 Eskişehirspor-Sivasspor: Mete Kalkavan

16.00 Elazığspor-Samsunspor: Serkan Tokat

24 Nisan Pazartesi

17.00 Balıkesirspor-Altınordu: Sarper Barış Saka

18.30 Manisaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek

19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Kutluhan Bilgiç.

Yeni Malatya Gazetesi