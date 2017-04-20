You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

İbrahim Yücel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

Giresunspor- EYMS Maçının Hakemi

Giresunspor- EYMS Maçının Hakemi
  • 20.04.2017
  • 1

TFF 1. Ligin 29’uncu haftasında Cumartesi günü 18.30’da Giresun Atatürk Stadı’nda Giresunspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı Süper Lig hakemi Ümit Öztürk yönetecek.

TFF 1. Lig’de 29’uncu haftada oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre, Giresunspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Giresun Atatürk Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Denizli Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Erkan Akbulut ile Denizli Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Osman Gökhan Bilir yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 29. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

22 Nisan Cumartesi

16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

23 Nisan Pazar

13.00 Boluspor-Bandırmaspor: Barış Şimşek

13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu: Özgüç Türkalp

16.00 Eskişehirspor-Sivasspor: Mete Kalkavan

16.00 Elazığspor-Samsunspor: Serkan Tokat

24 Nisan Pazartesi

17.00 Balıkesirspor-Altınordu: Sarper Barış Saka

18.30 Manisaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek

19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Kutluhan Bilgiç.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: / /

Yorumlar
  1. Murat dedi ki:
    20 Nisan 2017, 17:13

    Ali Palabıyık beyefendiye görev vermemişler bu hafta çok yoruldu diye.

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."