Girişimcilik Sertifikası Aldılar

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu, KOSGEB ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği ile açılan “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” kursunu başarıyla bitiren engelli ve engelli yakını 90 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

Büyükşehir Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu Konferans Salonunda düzenlenen programa Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, KOSGEB İl Müdürü Murat Seki, Fırat Kalkınma Ajansı adına Murat Beyazıt, Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Seyit Soner Yılmaz, engelli ve engelli yakını kursiyerler katıldı.

Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, 21. yüzyılın en önemli kavramlarının sürdürebilirlik ve katılımcılık olduğunu dile getirerek, kurulacak işlerin sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Engelli girişimcinin yanı sıra kadın girişimci sayısının da daha fazla olması gerektiğini vurgulayan Pektaş, “Desteklerinden dolayı KOSGEB ve Fırat Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum ve yeni iş hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Toplumun engellilere adaptasyonu için birçok alanda faaliyet yürüttüklerini dile getiren Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Seyit Soner Yılmaz, “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kursu ile engelli vatandaşlarımızın istihdamını daha da artırmak istiyoruz” dedi.

Engelli vatandaşların sanat hayatında veya iş hayatında ciddi başarılar elde ettiklerini dile getiren KOSGEB İl Müdürü Murat Seki, girişimci adaylarının toplumda farkındalık yaratacak iş alanlarının seçmelerinin önemli olduğunu söyledi. Seki, “Programı düzenleyen ve sizlere ulaşmasını sağlayan Fırat Kalkınma Ajansına, Büyükşehir Kent Konseyine ve Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kursunu başarı ile bitiren kursiyerlere, Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, KOSGEB İl Müdürü Murat Seki, Fırat Kalkınma Ajansı temsilcisi Murat Beyazıt, Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Seyit Soner Yılmaz tarafından sertifikaları takdim edildi.

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