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Malatya Haber -

Girmanalı Avcılar Domuz Peşinde

Girmanalı Avcılar Domuz Peşinde
  • 03.01.2018
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Hekimhan’ın Girmana Mahallesinde yerleşim yerlerine yaklaşan domuzlar vatandaşlar tarafından öldürüldü.

Girmana Mahallesinde kış ayının gelmesi ile birlikte domuzların yerleşim yerlerinde dolaşmasından tedirgin olan vatandaşlar,  av tüfekleri ile bölgede domuz avına çıktı. Vatandaşlar, arazide buldukları 3 adet domuzu av tüfekleri ile ateş açarak etkisiz hale getirdiler.

Bölge sakinleri, domuzların kendilerine ve hayvanlarına saldırmasından korktuklarını ifade ettiler.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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