‘Git Gel Dolap’ Malatya’da Oynandı

Sivas Devlet Tiyatrosu, “Git Gel Dolap” adlı oyunu Malatya’da seyirciyle buluştu.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İngiliz oyun yazarı, tiyatro yönetmeni ve aktör Harold Pinter’in kaleme aldığı, Ergun Sav’ın çevirisi ve Nesimi Kaygusuz’un yönetmenliğini üstlendiği “Git Gel Dolap” adlı oyun, Can Atak ve Onur Kayabaşı tarafından Sabancı Kültür Merkezinde sahnelendi.

Dekor ve kostüm tasarımını Hasan Yavuz, ışık tasarımını Zeynel Işık’ın yaptığı oyunda, iki kiralık katilin yaşadıkları konu ediliyor.

Oyuncu Can Atak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunun gerçekçi hikayeleri anlattığını söyledi.

Atak, oyunun çok fazla eleştirel yapısı olduğunu belirterek, “İki seri katil üzerinden hikaye anlatılıyor. Harold Pinter, biraz üstü kapalı anlatmış. Oyunu seyircinin kendi yorumuna bırakmış. Oyun sistem eleştirisi üzerine, üstler ve üstlerin getirdiği emirler, emirlere karşılık veren veya vermeyen roller.” dedi.

AA