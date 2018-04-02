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Malatya Haber -

Gitar Konseri İlgi Gördü

Gitar Konseri İlgi Gördü
  • 02.04.2018
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) tarafından enstrümantal konser verildi. Gitar Dinletisi konseri, büyük ilgi gördü.

Sanat Merkezi Salonu’nda düzenlenen konser programında vatandaşlar salonu hınca hınç doldurdu. Gitar Öğretmeni Mutlu Gedik’in koordinasyonunda düzenlenen konserde büyük coşku yaşandı. Gitarla icra edilen ünlü eserleri dinleyiciyle buluşturan MABESEM sanatçıları, yoğun alkış aldı. Büyük ilgi gören eserler, dinleyicinin isteği üzerine tekrar icra edildi.

Konserde, MABESEM’in genç kursiyerleri de sahne alarak yeteneklerini sergilediler.

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Suriyeli Muhammed Abou Shala da konuk sanatçı olarak eserlere gitarıyla eşlik etti.

Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sanat Etkinlikleri Şube Müdürü Coşkun Karaağaç, sanatçılara çiçek takdim etti.

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