Suriye’de, Mevlid Kandili gecesi yapılan katliam Malatya’da basın açıklamasıyla kınandı, ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Yeni Cami Soykan Meydanı’nda Mazlumder’in organize ettiği birçok dernek, sendika ve sivil toplum kuruluşunun destek verdiği basın açıklamasında, ilk önce Mazlumder Malatya Şube Başkanı Kadir Yılmaz konuştu. Kandil gecesi, Suriye’de insanların katledildiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: “İnsanlığın bu katliama artık dur demesi gerekir. Maalesef dünya seyrediyor. Esad diktatörünün kan içiciliği artıyor. Sindirme ve yok etme çabaları sürüyor. Daha fazla kan akmaması için, katil rejime karşı dünya sessiz kalmamalıdır.”



Anadolu Platformu adına konuşan Necip Cengil ise, bütün dünyada barış ve kardeşliğin yaygınlaşmasını, zulümlerin sona ermesini istedi. Esad ailesinin daha fazla katliam yapmaması gerektiğini anlatan Cengil, şunları söyledi: “Umuyor ve bekliyoruz ki, dünya ve İslam teşkilatı artık bu katliama daha fazla seyirci kalmaz. Dileriz ki kardeşliğin ve adaletin egemen olduğu özgür bir Suriye ile tanışırız.”



İlahiyatçı Yazar Muhammed Emin Yıldırım da konuşmasında, “Esad, Allah’dan korksaydı. Onu Allah ile korkutabilirdik. Allah’ı bilseydi zaten bu katiamları yapmazdı. Malatya’da ona söyleyeceğimiz söz, baksın etrafına, Kaddafi, Bin Ali, Mübarek ve firavunlar nerede? Onlara baksın. Onun sonu da onların yeri olacaktır.” Yıldırım, ölenler için dua istedi.



Tekbirlerin getirildiği Esad aleyhine sloganların atıldığı basın açıklamasında Suriye halkına destek verildi. Konuşmalardan sonra Abdulkadir Ateş, Suriye’de ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

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