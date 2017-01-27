Gladyatör Değil Malatyalı Yusuf Usta

Malatyalı demirci ustası Yusuf Bayyiğit’in çelikten yaptığı normal boyutlu ve minyatür savunma silahları görenleri şaşırtıyor.

Çeyrek asırdır demircilik yapan 54 yaşındaki Demirci Ustası Yusuf Bayyiğit, hobi olarak başladığı minyatür alet ve savunma silahı yapma işini ilerleterek, Özsan Sanayi Sitesi’ndeki dükkanını bir sanat atölyesine dönüştürdü.

Damaskus adı verilen Şam çeliğinden yaptığı sanat eserleriyle kısa sürede adını duyuran Yusuf Bayyiğit, ilkokul mezunu olduğunu, mesleği babasının Bakırcılar Çarşısı’ndaki dükkanında öğrendiğini söyledi. Hobi olarak başladığı minyatür alet yapma işini ilerleterek bunu bir sektör haline dönüştürdüğünü kaydeden demirci ustası Yusuf Bayyiğit, “Sıcak demirciliği 4 kuşaktır aile boyu yapıyoruz. Ben mesleği babamın Bakırcılar Çarşındaki dükkanında öğrendim” dedi.

“Geçmişte yaptığım bütün ürünlerin orijinalinin minyatürünü ortaya çıkardım”

Sanatsal ürünler yapma işine hobi olarak başladığını belirten Bayyiğit, “İlk önce neler yapabilirim diye, hobi amaçlı olarak kendime yaptığım bir şeyler vardı. Örneğin küçük aletler. Daha önce yapıp sattığımız balta, keser, satır gibi ürünleri, çok daha zorlu bir şekilde emek harcayarak minyatürlerini yaptık. Geçmişte yaptığım bütün ürünlerin orijinalinin minyatürünü ortaya çıkardım. Bunların sayısı çok fazlaydı, daha sonra eşe, dosta dağıttım bir kısmını. Bunlarla başladım bu işi yapmaya. Daha sonra bu işin çok güzel bir sektör olduğunu anladım. Sanatsal bir yönümün olduğunu da düşünüyordum. Demir üzerine güzel şeyler yapabileceğimi de keşfettim. Bugün Türkiye’de yapılmayan Damaskus Çeliği, diğer adıyla Şam Çeliği dediğimiz çelikten yaptık bu ürünleri. Bu çelik türünün seri üretimi yok. Tamamen el işiyle ve sanatçı ruhuyla yapılabilen bir ürün bu çelik. Bu çelikten yapılan malzemeler kıymetini bilenler için piyasada son derece revaçta” diye konuştu.

“Bu işi zamanla ticari boyuta taşıdım”

Minyatür sanatını zamanla ticari boyuta taşıdığını da belirten Demirci Ustası Yusuf Bayyiğit, “Bu işi zamanla ticari boyuta taşıdım. Damaskustan yaptığım ürünlerin şuanda satışını yapıyorum. Damaskus karbon yüklü çeliklerin sertlik derecesine göre üst üste konularak yoğrulmasıyla oluşan bir çelik türüdür. Bunu şahmerdan altında çekiçle döverek, hamur gibi yoğurup tek parça haline getiriyorum. İki yüz 50 kattan tutunda, 3 yüz, 5 yüz, hatta 8 yüzlü katlara kadar çıkıyoruz. Örneğin yılan formundan yaptığım bir hançer var. Yine motosiklet zincirinden severek ve özenerek yaptığım bir bıçak bulunuyor. Çelikten yapılmış bir Zülfikar kılıcım var. Elimdeki en kıymetli eserlerden biri de yaklaşık 1 yılda, büyük bir sabırla yontarak yaptığım bir gergedan. Bu tür çalışmalarım var. Bu çalışmalar büyük ilgi görüyor” ifadelerini kullandı.

iha