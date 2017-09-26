“Göğsümüzü Kabarttılar”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediyespor Kulübünün Türkiye Satranç 1.Ligine yükselen Satranç Takımı ile 2.Voleybol Ligine yükselen Voleybol Takımının antrenörleri ile sporcularını makamında ağırladı.

Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, Satranç ve Voleybol Takımlarının Antrenör ve Sporcuları, kupa ve madalyalarıyla birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret ettiler.

Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, Satranç ile Voleybol Takımlarının yer aldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarılar ve yeni sezonda yer alacakları lige kadar geniş yelpazede Başkan Polat’a bilgiler aktardı.

Satranç Takımının Konya’da katıldığı turnuvada şampiyon olarak 1.Lige yükselmeye hak kazandığını ifade eden Kulüp Başkanı Sucu, Voleybol Takımının da Malatya’daki Büyükler Ligini birinci bitirdikten sonra Adıyaman ve ardından Kahramanmaraş’ta katıldığı turnuvalarda elde ettiği başarıların ardından 2.Lige yükselmeye hak kazandığını söyledi.

Sucu, Yeşilyurt Belediyespor’un bu tür önemli başarılar kazanmasının tek nedeninin sporu seven bir Belediye Başkanına sahip olmalarından kaynaklandığını ifade ederken, Yönetim Kurulu adına verdiği destekten dolayı Başkan Polat’a teşekkürlerini sundu.

Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy’da, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın satranç sporuna her zaman farklı ilgi ve alaka gösterdiğini, sürekli desteklediğini ifade ederken, kazanılan başarılarda verilen bu desteklerin önemli payı olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediyespor bünyesindeki Satranç Takımının 1.Lige, Voleybol Takımının da 2.Lige yükselmesinden büyük bir onur duyduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Takımlarımız göğsümüzü kabartan sonuçlar aldılar, hepsiyle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor’un hedeflediği yolda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Başkan Polat, “ Bugün bizleri kazandıkları kupalarla ziyaret eden başta Kulüp Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz olmak üzere satranç ve voleybol takımının antrenörleri ile sporcularımızı elde ettikleri üstün başarılardan dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Katıldıkları turnuvalarda hepimizi gururlandıran sonuçlar alarak 1.Lige yükselen Satranç Takımımız ile 2.Lige yükselmeye hak kazanan Voleybol Takımı sporcularımız kentimizi layıkıyla temsil ederek hak ettikleri başarıların altına imza atmışlardır. Bu başarılarda emek var, alın teri var, mücadele var. Antrenörlerimiz ve sporcularımızın hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Yeni sezondaki maçlarında tüm takımlarımıza üstün başarılar diliyorum” dedi.

Yer aldıkları turnuvalarda kazandıkları kupalarla bir üst liglere yükselmeye hak kazanan Satranç ile Voleybol Takımlarının sporcuları da, kulübe verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sundular.

Belediye Başkanı Polat, kazandıkları kupa ve madalyaları kendisine hediye eden takım sporcularına çeşitli hediyeler takdim etti.

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