Evkur Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı golcüsü Gilberto Oliveira Souza Júnior, takıma katkı sağlamak adına gollerinin devam edeceğini söyledi.

Gençlerbirliği karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Gilberto, “Gollerimden önce takım olarak bir galibiyet, çıkış arıyorduk. Bu galibiyeti bulduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Brezilyalı golcü, gol atmak için çok çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

“Evkur Yeni Malatyaspor’a gelmeden önce biraz futboldan uzak kalmıştım. Fiziksel olarak üzerine koydukça her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabi ki gol atmaya devam edeceğim. Bunun içinde daha çok çalışacağım. Her şeyden önce arkadaşlarıma yardım ettiğim için çok mutluyum.”

Gilberto, takımdaki geleceğine ilişkin ise “Şuanda sadece Malatya’yı düşünüyorum. Arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Sezon sonu geldiğinde her şey belli olur. Her şey daha da netleşir, şuanda bir şey söyleyemiyorum. Geleceğimi de sadece Tanrı bilir” değerlendirmesinde bulundu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi