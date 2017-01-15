You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim


Opel Reklam
Malatya Haber -

Gol Düellosunun Galibi M.Yeşilyurt Belediye

Gol Düellosunun Galibi M.Yeşilyurt Belediye
  • 15.01.2017
  • 1

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda Tunceli ekibi 62 Pertek Spor’u 5-4 yendi.

Pertek İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Celil Doğruyol, Erdem Değirmenci, Haydar Avcı hakem ikilisi yönetti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladığı karşılaşmayı, son dakikada bulduğu golle 5-4 kazandı ve önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

62 Pertek Spor’un bir golü kendi kalesine attığı karşılaşmada Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini 2’nci dakikada Loris Meye, 15’nci dakikada Yusuf Çelik, 40’ncı dakikada penaltıdan Harun Aytemur ve 90+3’ncü dakikada penaltıdan Sefa Ayvaz kaydetti.

Yeşilyurt Belediyespor, Tunceli deplasmanında aldığı kritik galibiyetle puanını 31’e yükseltti ve lider Adıyaman 1954 Spor’un 1 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler:

Yorumlar
  1. mus dedi ki:
    15 Ocak 2017, 23:46

    Butun,teknik,heyet,dahil,oyunculatu,kutlarim
    Ayaginiza,saglik,bizleri,sevindirdiniz,icin
    Tesekkur,ederim,yolunuz,acik,olsun

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."