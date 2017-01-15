Gol Düellosunun Galibi M.Yeşilyurt Belediye
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda Tunceli ekibi 62 Pertek Spor’u 5-4 yendi.
Pertek İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Celil Doğruyol, Erdem Değirmenci, Haydar Avcı hakem ikilisi yönetti.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladığı karşılaşmayı, son dakikada bulduğu golle 5-4 kazandı ve önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
62 Pertek Spor’un bir golü kendi kalesine attığı karşılaşmada Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini 2’nci dakikada Loris Meye, 15’nci dakikada Yusuf Çelik, 40’ncı dakikada penaltıdan Harun Aytemur ve 90+3’ncü dakikada penaltıdan Sefa Ayvaz kaydetti.
Yeşilyurt Belediyespor, Tunceli deplasmanında aldığı kritik galibiyetle puanını 31’e yükseltti ve lider Adıyaman 1954 Spor’un 1 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.
Yeni Malatya Gazetesi
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