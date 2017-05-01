“Gol İçime Doğdu”

Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Murat Akça, 1-0 galip geldikleri Göztepe karşısında çok kritik bir 3 puan aldıklarını ifade ederek, İzmir ekibi ağlarına gönderdiği golün içine doğduğunu söyledi.

Göztepe karşısında takımına 3 puanı kazandıran golü kaydeden Akça, “Bizim için çok kritik bir galibiyet aldık. Bu aldığımız üç puan bizi şampiyon yapacak” dedi.

Akça, iyi bir mücadeleyle Göztepe karşısında galip geldiklerini kaydederek, şunları söyledi: “Bizim için çok kritik bir galibiyet aldık. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hepsinin ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Göztepe ekibini de kutluyorum. İyi futbol oynuyorlar. Çok değerli bir hocası var. Çok değerli bir takımı yendik. Bunun mutluluğunu yaşadık ve bitti. Önümüzde şimdi zorlu Bandırmaspor maçı var. Şimdi bu maça odaklandık. Allah’ın izniyle o maçtan da puan ve puanlarımızı alarak, yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz.”

Göztepe maçında attığı golün içine doğduğunu dile getiren Akça, “Biz, bu ligin iyi futbol oynayan ekibiyiz. Kaliteli bir takımımız var. Karakterli futbolcu grubuna sahibiz. Bu haftada Göztepe karşısında güzel bir futbol ortaya koyduk. Galibiyeti hak eden taraf bizdik. Rakibimize pozisyon vermeden maçı tamamladık. Ligin son haftalarında bu futbolu her takım ortaya koyamaz. Belki de bu üç puan bizi Şampiyon yapacak. Hedef giden yolda önemli bir üç puan aldık. Gol pozisyonunda da o an ileri çıkmak istedim. Zaten duran toplar harici o ana kadar hiç ileri çıkmadım. O pozisyonunda da ileri çıkmak istedim ve golü atacağı içime doğmuştu. Caner’in güzel ortasına kafa ile dokunmak kaldı. Golü aradığımız dakikalarda golü bulmamız bize moral oldu. Golü bulduk. Etkili oyunumuzu sürdürdük ve ikinci, üçüncü golü de kaçırdık. Önemli olan üç puanı almaktı, onu da aldık” diye konuştu.

Akça, Bandırmaspor ile zorlu ve kritik bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, “Bu maçın mutluluğunu yaşadık ve bitti. Şimdi önümüzde zorlu bir Bandırmaspor maçı var. Zorlu bir doksan dakika bizi bekliyor. Bandırmaspor ekibi de bu haftayı güzel bir oyun ile üç puanla kapattı. Moralli bir takıma konuk olacak. Bütün konsantrasyonumuzu bu maça odakladık. Deplasmandan puan ve puanlarla dönerek, ligdeki güzel gidişatımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi