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Malatya Haber -

Göl Kıyısına Balıkçı Barınağı

Göl Kıyısına Balıkçı Barınağı
  • 18.12.2017
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Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Hasırcılar Balıkçılık Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren 24 balıkçı esnafının kış mevsimi nedeniyle faaliyetlerine devam edebilmeleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için balıkçı barınağı yapıldı.

Karakaya Baraj Gölü üzerinde balıkçılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için Büyükşehir Belediyesi tarafından korunaklı bir alana 21 m2 kapalı, 14 m2’si açık olmak üzere toplam 35 m2’lik bir alan üzerine balıkçı barınağı inşa edildi.

Çevre düzenleme çalışmalarının da yapıldığı alanda, zemin bordür taşı ile kaplandı. Alanın etrafı tel örgü ile kapatılırken, barınak çevresine 100 adet fidanın da dikimi gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan balıkçı barınağı Hasırcılar Balıkçılık Kooperatifine tahsis edildi.

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