Ayyıldız’ın Golleri Şehitler İçin..

Ampute Futbol 1. Lig 1. Grup takımlarından Malatya Ayyıldız Ampute Spor Kulübü, erteleme maçında Gaziantep Bedensel Engelliler Spor Kulübü’nü 4-0 yendi.

Yeşilyurt İlçe Stadı’nda oynanan müsabakayı Mehmet Çolak-Melih Ordu hakem ikilisi yönetti.

Ayyıldız Ampute ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmayı 4-0 kazandı. Ayyıldız Ampute’nin gollerini 3. dakikada İsmail Toydaş, 16 ve 26. dakikalarda Ramazan Kılıçkol ile 36. dakikada Cebrail Baştaş kaydetti.

Ayyıldız Ampute’li sporcular her golden sonra asker selamı yaparak, gol sevincini maçta görevli çevik kuvvet polisleri ile birlikte yaşadı.

Ayyıldız Ampute Spor Kulübü’nün antrenörü Suat Canlı, iyi bir mücadeleyle farklı galip geldiklerini ifade etti.

Canlı, sezonun kendileri adına iyi geçtiğini ifade ederek, “Sezon başından beri iyi mücadele ediyoruz. Hedefimiz şampiyonluk ve bu hedef doğrultusunda iyi sonuçlar alıyoruz. Malatya kamuoyu da bize destek verirse, takımımızı layık olduğu yerlere taşıyacağız” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi