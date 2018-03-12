Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Golü Attı Milli Takıma Çağrıldı

Golü Attı Milli Takıma Çağrıldı
  • 13.03.2018
  • 0

Fenerbahçe’li Roman Neustadter, Rusya’nın Fransa ve Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe’nin Evkur Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren golü kaydeden Roman Neustadter, Rusya Milli Takımı’nın Fransa ve Brezilya ile karşılaşacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edildi.

Son haftalarda gösterdiği performansla Aykut Kocaman’ın beğendiği isimler arasında yer alan Neustadter, sarı-lacivertli ekibin bu sezon Süper Lig’de oynadığı 25 maçın 23’ünde ilk 11’de yer aldı.

İstanbul, iha- AA

FOTOĞRAF: Rusya Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Roman Neustadter (sol baştaki), Yeni Malatya Stadı’nda gol sevinci yaşadıktan sonra

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."