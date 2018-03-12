Golü Attı Milli Takıma Çağrıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ile birlikte Kent Müzesi yapılacak olan ve restorasyon çalışmaları devam eden eski Askerlik Şubesi’nde incelemede bulundu. Erdem, Başkan Gürkan’ın yaptı...