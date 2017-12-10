Final

Final

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Malatya Haber -

Gomis EYMS Maçında Yok

Gomis EYMS Maçında Yok
  • 10.12.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor’un 17 Aralık Pazar günü kendi sahasında karşılaşacağı Galatasaray’ın golcü futbolcusu Gomis, T.M. Akhisarspor maçında kırmızı kart gördüğü için Malatya’daki maçta oynayamayacak.

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadı’nda karşılaştığı, 2-0 mağlup duruma düşmesine rağmen 4-2 kazandığı T.M. Akhisarspor maçının 51. dakikasında attığı golle skoru 2-2’ye taşıyan Gomis, 68. dakikada topsuz alanda rakip oyuncu Mustafa Yumlu’ya yaptığı faul nedeniyle hakem Ümit Öztürk tarafından direkt kırmızı kart gösterilerek oyun dışı bırakıldı.

Galatasaray’ın golcü oyuncusu kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle, takımının 17 Aralık Pazar günü Yeni Malatya Stadı’nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yeralamayacak.

Yeni Malatya Gazetesi

FOTO: Gomis (iha)

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