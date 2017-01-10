“Gönlümüzde Yatan Süper Lig”

Evkur Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, beraberindekiler ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret ederek, 13 Ocak Cuma günü taraftarlar derneğinin organize ettiği birlik gecesine davet etti.

Ziyarette konuşan Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, Evkur Malatyasporun süper lige çıkması için her türlü desteği ve katkı sunmak adına birlik-beraberlik gecesi düzenlediklerini söyledi.

Malatya’mızı marka şehir haline getirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı da davet ettiklerini belirten Soysal, “Kulübümüz süper lig kapısına geldiyse bunun en büyük mimarlarından birisi de Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’dır. Bunu Malatya şehri iyi biliyor. Taraftarlar olarak takıma ne kadar sahip çıktığını biz iyi biliyoruz. Bizim de başkanımızı her alanda desteklememiz lazım. Çünkü Malatya’mızı marka şehir haline getirdi. Bu anlamda Evkur Malatyasporlu taraftarlarımızın da çok büyük hayranlığı var. Şehrimize verdiği hizmetlerden dolayı da çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Çakır: Takımın en büyük gücü, taraftar

Evkur Malatyaspor taraftarlarının dışarıda içeride takımına destek olduğunu hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, birlik beraberlik olan yerde olmayı her zaman arzuladığını söyledi.

Evkur Malatyaspor taraftarının takımına her yerde sahip çıkan bir duruş sergilediğini vurgulayan Başkan Çakır, “Taraftarlarımızın takımımızın en büyük gücü. Bizim temel amacımız Malatya’nın güçlü bir takımının olması ve hak ettiği yerde olması. Bu yıl iyi bir çizgi yakalandı. Şehirle bütünleşen bir takımın ortaya çıkması bizi de mutlu ediyor. Herkesin de destek vermesi gerekiyor. Gönlümüzde yatan tek şey bu yıl süper lige çıkabilmek. Takım şuan kampta birkaç takviye yapıldı. İlk yarıda beklenmedik mağlubiyetler aldık. Çok iyi maçlar oynadık, güzel sonuçlara da imza attık. Her ne sonuç çıkarsa çıksın herkes gerekli desteği vermeli. Taraftarlarımız hiç yılmadan daima takımın yanında olmalı. Mayıs ayı inşallah güzel bir ay olur bizim için” dedi.

Ziyarette Evkur Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a 44 numaralı forma ile kaşkol hediye etti.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDE..

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal ve Başkan Yardımcısı Burak Doğan, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Evkur Yeni Malatyaspor ve düzenlenecek olan birlik gecesi konuşuldu.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal ve Başkan Yardımcısı Burak Doğan, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, dernek olarak düzenlenecek olan birlik gecesine Başkan Gürkan’ı davet ederek, “Cuma günü yapacağımız birlik beraberlik gecesine başkanımızı da davet etmek için geldik. Sağ olsun Başkanımız Malatyaspor ile ilgili desteklerini esirgemiyor. Takımımızın yanında oluyor. Kendisine verdiği desteklerden dolayı taraftarlar derneği adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Malatyaspor Taraftarlar Derneği başkanı ve yönetimini burada görmekten dolayı mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Malatyasporumuz, Malatya’mızın ortak paydasıdır. Ortak değerimiz Yeni Malatyasporumuzun ligdeki başarısı, Malatya’nın Türkiye endeksindeki başarısı olarak karşımıza çıkıyor. Malatyasporumuzun son maçı hariç biraz sıkıntıya girmesi hakikaten Malatya’mızda da büyük üzüntü kaynağı olmuştur. Son maçtaki 5-1’lik galibiyet Malatya’nın da yüzünü güldürmüştür. İnşallah bu galibiyet serisine bundan sonraki maçlarda devam edeceğine inanıyorum. Tabi taraftarlık önemli bir hadise, özellikle spor karşılaşmalarında. Malatya’mızın taraftarı, sporun centilmenliğine yakışır, yaraşır tutum ve davranışlarıyla Malatya’nın gönlünde taht kurmuştur. Takdire şayan tutum ve davranış sergilemişlerdir. Bu anlamda başkanımızın nezdinde tüm taraftarlarımızı kutluyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah düzenlemiş oldukları organizasyona katılmaktan büyük mutluluk duyacağımız belirtmek istiyorum. Kendilerinin bu çalışmalarından dolayı da tebrik ediyorum” diye konuştu.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, ziyaret esnasında Başkan Gürkan’a 44 numaralı Evkur Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi