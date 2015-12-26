Milli Eğitim Bakanlığı’nın Gönül Köprüsü Projesi kapsamında, öğrencilerin iller arasına gezi düzenleyeceği bildirildi.

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Şinasi Fırat, Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Malatya’dan bin 92 öğrencinin İstanbul’a üç grup halinde gideceklerini belirterek, “Birinci grup 18 Haziran, ikinci grup 23 Haziran ve üçüncü grup da 28 Haziran’da hareket edecek.

Beş gün boyunca İstanbul’daki tarihi ve turistik yerleri gezecek olan öğrencilere öğretmenleri eşlik edecek” dedi.

Bu arada, Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Malatya’ya ise Çanakkale’den toplam 720 öğrenci gelecek. İki grup halinde Çanakkale’den gelecek öğrenci kafilesinin ilkinin 14 Temmuz’da Malatya’da olacakları, ikinci kafilenin de 19 Temmuz günü Malatya’da olacakları belirtildi.

Sözü edilen projeyle ilgili verilen bilgide özetle şunlar belirtildi:

“Ülkemiz, doğal güzelliklerinin yanında birçok medeniyete de ev sahipliği yaptığından, doğusundan batısına her bir köşesi tarihi zenginliklerle doludur. Ancak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çoğu maalesef bu zenginlikten çok fazla haberdar değildir. Ülkemizde maalesef istemeden oluşan bir doğu batı önyargısı bulunmaktadır. Bu ön yargının oluşmasında ana neden, terör olaylarının doğu bölgesinde çok fazla yaşanmasıdır. Ayrıca bu bölgelerin gelişmişlik açısından batıdan biraz daha geride kalması ve yaşam standartlarının, batıya kıyasla daha zor olması, ön yargıların oluşmasında yardımcı nedenler arasında sayılabilir. Önyargının acilen ortadan kaldırılması gerekir. Çocuklarımızın zihinlerinde doğu batı ayrımını kaldırmak ve ülkemizin tarihi doğa güzelliklerinden haberdar olmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda, Gönül Köprüsü Projesi oluşturulmuştur. İlköğretim 7-8.sınıf ve ortaöğretim 1-2.sınıfta okuyan öğrenciler seçilecek. Belli bir program çerçevesinde haziran ve temmuz aylarında Gönül Köprüsü Projesi uygulanacaktır.”