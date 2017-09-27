‘Gönüllü Zabıtalar’ Makamda

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Zabıta İşler Müdürlüğünün tüketici haklarının erken yaşlarda öğrenilmesini sağlamak adına başlattığı ‘Gönüllü Zabıta’ projesiyle okul kantinleri, marketler ve lokantaları denetleyen gönüllü zabıta ekibini makamında ağırladı.

HER OKULDAN BİR ÖĞRENCİ GÖNÜLLÜ ZABITA OLDU

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğünün toplumda farkındalık oluşturmak adına başlattığı “Gönüllü Zabıta” projesi kapsamında Yeşilyurt’taki okullardan birer öğrenci temsilcisi seçildi. Yılın belli aylarında Zabıta İşler Müdürlüğü personelleri tarafından okullarından servislerle alınan minik öğrencilere öncelikle Zabıta’nın görevleri ve yetkileri hakkında bilgiler verildi. Kısa bir teorik eğitimin ardından zabıta kıyafetleri giyen minik öğrenciler, ellerinde telsizlerle birlikte okul kantinleri, lokantalar, marketler ve işyerlerini sıkı bir denetime tabi tuttu.

Zabıta Müdürlüğü personellerinin de iştirak ettiği denetimler sırasında kantin yöneticileri ve işyeri sahiplerini zor sorular karşısında terleten minik zabıtalar, okul kantinleri ve marketlerin genel temizlik durumunu, yangın söndürme cihazlarını, satılan gıdaların etiketlerini ve son kullanma tarihlerini incelediler.

BAŞKAN POLAT, MİNİK ZABITALARI MAKAMINDA AĞIRLADI

Denetimlerini tamamlayan minik zabıtalar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Zafer, Zabıta İşler Müdürü İbrahim Bingül ile birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret ettiler.

Başkan Polat, kapıda karşıladığı minik zabıtaları tek tek kutlayarak tebrik etti.

“ÇOCUKLARIMIZ DENETİMLERİ ÖZENLE YAPIYOR”

‘Gönüllü Zabıta’ Projesinin toplumda farkındalık oluşturması adına başlattıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Zafer, “Her okuldan birer öğrenci temsilcisinin iştirak ettiği ‘Gönüllü Zabıta’ proje çerçevesinde öğrencilerimiz okul kantinleri, marketler ve lokantaları denetliyorlar. Çocuklarımız denetlemeler sırasında yaşadıklarını, gördüklerini ve eksikleri not tutuyorlar. Personellerimizde bu bilgiler ışığında denetimleri sıklaştırıyor. Çocuklarımızın denetimler sırasında özenli ve titiz olmaları bizleri memnun ediyor. Projemizi belli bir program dâhilinde sürdüreceğiz” dedi.

POLAT, “GÖNÜLLÜ ZABITA PROJESİ FARKINDALIK OLUŞTURDU”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, ‘Gönüllü Zabıta’ projesinin başarıyla devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocukların erken yaşlarda tüketici hakları konusunda bilgi sahibi olmasının önemli olduğunu ifade eden Başkan Polat, “ Çocuklarımızın henüz küçük yaşlarda bu tür sosyal projelere katılması bizleri açıkçası çok mutlu ediyor. Gönüllü Zabıta projemize katılan minik öğrencilerimiz ilçemizdeki okulların kantinleri başta olmak üzere marketleri, lokantaları ve diğer işyerlerini denetliyorlar, kuralların uygulanıp uygulanmadığına bakıyorlar, gördüklerini büyükleriyle paylaşıyorlar. Öğrencilerimizin erken yaşlarda tüketici hakları noktasında bilgiyle donatılması toplumsal gelişim ve ilerleme adına önemlidir. Bugün bizleri ziyaret eden tüm minik zabıtalarımıza bu faydalı hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

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