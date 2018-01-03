“Gördük ki Güzel Çalışmalar Yapılıyor”

15 Temmuz hain darbe girişimine katılanların yargılandığı duruşmaları izlemek üzere Malatya’ya gelen İnsan Haklarından Sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Malatya ve Malatyalılardan övgüyle bahsetti.

Beraberinde, İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret eden Ravza Kavakcı Kan, Malatya’nın Kahramanlar şehri olduğunu söyledi.

Çakır: Yolumuza devam ediyoruz

Sosyal Politikalardan Sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın da iştirak ettiği ziyaret sırasında kısa bir teşekkür konuşması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya ve Belediye çalışmaları ile ilgili kısa bilgiler verdi.

Malatya ekonomisinin son 15 yılda büyük bir gelişme sağladığını, şehircilik olarak ise Büyükşehir süreci ile birlikte önemli bir gelişim ve değişim süreci yaşandığını kaydeden Başkan Çakır, “2014 yılında büyükşehir olduk. Büyükşehirle birlikte birçok yatırıma hız verdik. Büyükşehir statüsü, ana planlar, master planlar üzerinde şehirleri geliştirme fırsatı veriyor. Büyükşehir yasası doğru bir yasa olmakla birlikte Malatya için gecikmiş bir yasa. Kısa sürede adapte olduk. Her ilçeye kendi alanında planlamalar yapıyoruz. Kentin her türlü alt ve üst yapı dönüşümünü büyük oranda tamamladık. Hizmetlerimiz devam ediyor. Sosyal belediyecilik alanında yaptığımız önemli çalışmalar var. Yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

Çalık: İhlallerin olmadığı bir Türkiye temenni ediyoruz

İnsan Hakları Başkanı ve beraberindeki heyeti Malatya’da ağırlamaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise yaptığı konuşmada, insan hakları ihlallerinin olmadığı bir Türkiye temenni ettiklerini söyledi. Çalık, “Türkiye’deki insan hakları ihlallerinin yaşandığı 15 Temmuz darbe gecesinde yaşandığı mahkemeleri izlemek üzere buradasınız. Malatya demokrasi ve kahramanlar şehri. Malatya’mızda olmanızdan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İnsan hakları ihlallerinin olmadığı bir Türkiye temenni ediyoruz. Belediye başkanımın ev sahipliğinde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.” şeklinde konuştu.

Kan: Güzel çalışmalar yapılıyor

15 Temmuz darbe girişimini 80 milyonluk nüfusa yapılan en büyük insan hakları ihlali saydıklarını belirten AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan da yaptığı konuşmada Malatya ve Malatyalılardan övgüyle bahsetti. Malatya’nın kahramanlar şehri olduğunu söyleyen Kan özetle şunları söyledi:

“Biliyorum ki Malatya kahramanlar şehri. Merhum Özal gibi çok kıymetli liderleri yetiştirmiş bir şehir. AK Parti olarak bizim güçlü tarafımız belediyecilik hizmetleri. Hayatın her alanında insanlara daha güzel hizmetler götürebilirsek, belediyecilik olarak başarılı olursak diğer alanlarda zaten başarılı oluruz. Malatya’ya girdiğimizde gördük ki kıymetli başkanımız nezaretinde güzel çalışmalar yapılıyor. Büyümekte olan bu şehre yapılan hizmetleri görmek bizi de mutlu ediyor. Bundan sonra hayırlı nice güzel hizmetler yapmanızı diliyoruz. Bu manada bizlerin de yapacağı bir şey varsa her zaman belediyelerimize destek vermeye hazırız. Bizlere Malatya’nın güzel ev sahipliğini göstererek yaşattınız. Size ve il başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim size hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.”

Kayısı kristali

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırım ve hizmetlerin yer aldığı tanıtım filmin de izlendiği ziyaret sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, konuklara kristal kayısı maketi hediye etti.

SANAT MERKEZİ VE MÜZE ZİYARETİ..

AKP’li milletvekilleri, daha sonra Sanat Merkezi ve Şehit Üsteğmen İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağını gezdiler.

Sanat Merkezinde bulunan atölyeleri ziyaret ederek kursiyerler ile sohbet eden heyet, kursiyerler tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalardan dolayı kursiyerleri kutladılar.

Sanat Merkezi ziyareti sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnsan Haklarından Sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan’a ebru çalışmalarından Kudüs tablosu; İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’ye hat çalışmasının yer aldığı tablo ve Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan’a ise tezhip çalışmasının yer aldığı bir tablo hediye etti.

Çalık: Fotoğraf Makinesi müzesi Türkiye’miz için kültür alanında yapılmış güzel bir çalışma

Daha sonra heyet hep birlikte Sanat Sokağı içerisinde yer alan Fotoğraf Makinası Müzesini ziyaret ettiler. AKP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Malatya Büyükşehir Belediyemizin Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise 3. büyük müzesi olarak ifade edilen müzede bulunuyoruz. Bu eserin Malatya’ya kazandırılmasında büyük emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün değerli Milletvekillerimiz ile Türkiye’de bir ilk olan bu müzemizi ziyaret ettik. 1840’lı yıllardan beri var olan fotoğraf makineleri, kamera ve ekipmanları ile birlikte oluşturulan müze, Türkiye’miz için kültür alanında yapılmış çok güzel bir çalışma. Kültürel Belediyecilik alanında güzel hizmetler sunan Malatya Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum.” dedi.

Kan: Fotoğraf Makinesi Müzesinde özel ve nadide ürünleri görmüş olduk

AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan ise “Fotoğrafçılığa meraklı olmama rağmen böyle bir müzenin varlığından haberdar değildim. Türkiye’de bir ilk olması Malatya için bir gurur vesilesi. Avrupa’da üçüncü olması ise Türkiye için bir gurur vesilesi. Burada belediyecilik hizmetlerinin gelmiş olduğu noktayı da görüyoruz. Belediyecilik klasik temel hizmetleri götürmenin ötesinde tarihi ve kültürel dokumuza katkıda bulunan bir hizmet oluşturulmuş. Kitaplarda gördüğümüz bazı fotoğraf ve filimle alakalı çok güzel, özel ve nadide ürünleri görmüş olduk. Ben kıymetli Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere böyle güzel bir müzeyi Türkiye’ye kazandırdıkları için teşekkür ediyorum.” dedi.

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