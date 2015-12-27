‘Gördüm, Yakalayamadım’

Fırat Mahallesindeki bir evden, içerisinde döviz ve altın bulunan çantayı çalan iki kişinin arandığı bildirildi.

Polise başvuran 49 yaşındaki S.A. adlı bayan, Fırat Mahallesindeki evine 13.30 sıralarında gelen, 35 yaşlarındaki iki dilencinin, evdeki siyah renkli çantayı çaldıklarını, bu kişileri yakalamak istediğini ancak yakalayamadığını, çantada 1.520 ABD doları ile 4 çeyrek altın bulunduğunu bildirdi. Polis araştırmaya başladı.

Bu arada, H.B. adlı şahsa ait işyerinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan 22 yaşındaki M.C. polise teslim edildi. 85 liralık yiyecek malzemesi çaldığı belirtilen şahsın, yanında 19 yaşındaki H.M.Ö.nün de bulunduğu, bu şahısların gözaltına alındığı belirtildi.

DİĞER OLAYLAR..

Çilesiz Mahallesinde 64 yaşındaki M.T.ye ait evden 2 bakır leğen, 1 bakır kazan ile 1 bakır banyo kazanının çalındığı bildirildi.

Polise başvuran 25 yaşındaki A.Ö., belediye otobüsünden MAŞTi terminalinde indiğinde cüzdanının olmadığını fark ettiğini, içerisinde kimlikleri, kredi kartı ve 400 lira para bulunan cüzdanının bulunmasını istediğini bildirdi.

Başharık Mahallesinde 37 yaşındaki Y.E.nin parkettiği 44..735 plakalı motosikletin çalındığı ve bulunmasına çalışıldığı belirtildi.

Beydağı Polis Merkezine başvuran 18 yaşındaki O.T. adlı öğrenci, İtfaiye yanındaki duraktan üniversiteye gitmek üzere otobüse bindiğini, kalabalık olması nedeniyle ayakta yolculuk ettiğini, indiğinde pantolonundaki cep telefonunun olmadığını fark ettiğini, çalındığını düşündüğünü söyledi.

İnönü Caddesi7nde 28 yaşındaki H.K. adlı şahıs, işyerinin satış standındaki 1 cep telefonunun çalındığını, güvenlik kamerasını incelediğini, 3 şahıstan şüphelendiğini bildirdi ve kayıtları polise teslim etti.

Arapgir ilçesi Berenge Mahallesinde 73 yaşındaki S.Ö.ye ait işyerinin camını kırarak giren hırsız, 15 lira parayı çaldı.