‘Görevden Alma Yok, Olağanüstü Kongre Var’

Malatya MÜSİAD yönetim kurulu adına Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan bir basın açıklaması yaparak, yeni yönetimin MÜSİAD genel merkezi tarafından görevden alındığı yönünde basında çıkan haberlerin hayal mahsulü olduğunu söyledi.

Yapılan haberin MÜSİAD yönetimi ve üyelerini derinden üzdüğünü belirten Kalan, “Bu haberin doğruyu yansıtmadığını belirtmekle birlikte yapılan bu yanlı haberin MÜSİAD yönetimi ve değerli üyelerimizi derinden üzdüğünü belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Malatya MÜSİAD yönetim kurulu adına Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan’ın yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Bilindiği üzere 25 Ocak tarihinde Malatya MÜSİAD şubemizin genel kurul toplantısını gerçekleştirmiştik. MÜSİAD’ın değerli üyeleri tarafından göreve layık görüldüğümüzden dolayı yapılan seçim sonucunda 49 oy (oyların % 60’ı) verilerek görev bize devredilmişti. Ancak 08.02 2017 tarihinde MÜSİAD Genel Merkezimiz tarafından görevden alındığımız ile ilgili niyetlerini çözemediğimiz birileri tarafından hayal mahsulü bir haber yaptırılmıştır. Bu haberin doğruyu yansıtmadığını belirtmekle birlikte yapılan bu yanlı haberin MÜSİAD yönetimi ve değerli üyelerimizi derinden üzdüğünü belirtmek isteriz. Genel Merkezimiz ile yaptığımız istişare neticesinde basın açıklamasının yapılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi fikri hasıl olmuştur.

Malatya MÜSİAD Yönetim Kurulu olarak görevimizin başında olduğumuzu halkımızın’dostlarımızın’kardeş STK’ların bilmesini isteriz. Kamuoyunun şunu bilmesi gerekiyor ki basında yer alan “temayül yoklaması yapılmış ve temayül yoklaması sonuçlarına uyulmamış” benzeri iddialar eksik ve doğruyu yansıtmamaktadır. Yapılan temayül yoklamasında genel kurul üyelerine, yönetim kurulu belirlenecek diyerek oy kullandırılmıştır. Belirlenecek yönetim kurulu üyeleri ise kendi içinde bir başkan seçecektir diye üyelere yazılı ve sözlü açıklamalar yapılmıştır.

Malatya Kamuoyu şunu bilmelidir ki biz, Malatya MÜSİAD’ın değerli üyeleri ile yaptığımız istişare sonucunda genel kurulda aday olma kararı aldık. Asil, yedek ve denetim kurulu üyelerinden oluşan 21 kişilik aday listemizi değerli Divan Kurulu üyelerine sunduk. Genel Kurulumuzda iki liste yarıştı. İki liste arasında yapılan seçim sonucunda oyların %60’ını (49 oy) alan listemiz, MÜSİAD üyeleri tarafından göreve layık görüldü. Bu noktada hiçbir sorun yoktur.

Fakat yeniden seçim yapmak amacıyla genel kurulumuzu yapmak istiyoruz. Yeniden seçim yapma nedenimize gelince yapılan genel kurul sonrası üyelerimizden aldığımız oy ve yetki neticesinde genel merkezimizin de hayırlı olsun dilekleri ile beraber tavsiye ve MÜSİAD’ın birlik ve bütünlüğüne zarar gelmemesi noktasındaki hassasiyetlerini de dikkate alarak Genel Merkez yetkililerinin de bulunacağı bir olağanüstü genel kurul yapılması teklifinin de yerine getirilmesinin isabetli olacağını düşünüyoruz. Malatya MÜSİAD Yönetim Kurulu olarak Genel Merkezimizin bu samimi ve birleştirici teklifine olumlu yanıt verdik ve yeniden sandığın kurulmasından endişe ve kaygı duymadığımızı ifade ediyoruz. MÜSİAD üyelerinin kararına ve iradesine saygı duyacağımızı, seçimden çıkacak sonuca sadık kalacağımıza söz veriyoruz. Seçilen Yeni Yönetim olarak aldığımız karar ile 25.02 2017 tarihinde tekrar genel kurul toplantımızı yapacağımızı ve yeniden aday olduğumuzu Malatya kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı.

iha