Görevimiz Tatil
4 ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye olan ilgisizliğinden şikayetçidir. Yıllardır tatile gitmemiş olan çift, terapistlerinin de ikna çabalarının sonuç vermesiyle birlikte bir karavan kiralarlar. Antalya’ya doğru yola çıkan çifti bu yolda kimi aksilikler beklemektedir. Arabaları bozulan çift, Yavaşlar Köyü’ne gitmek zorunda kalır. Köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada köylülere öğretebilecekleri kimi şeyler olduğunu fark eder. Bu ortaklık hem iki kültürü birleştirecek hem de haklı bir mücadeleye destek verecektir…
Yönetmen: Murat Şeker
Oyuncular:
Demet Akbağ, Zafer Algöz, Enis Arıkan, Sinan Çalışkanoğlu, Hakan Bilgin
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 2017 (110 dk)
Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma
Senaryo: Murat Şeker, Ali Tanrıverdi
Yapımcı Firma: TAFF Pictures
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe
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