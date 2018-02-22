Görevimiz Tatil

4 ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye olan ilgisizliğinden şikayetçidir. Yıllardır tatile gitmemiş olan çift, terapistlerinin de ikna çabalarının sonuç vermesiyle birlikte bir karavan kiralarlar. Antalya’ya doğru yola çıkan çifti bu yolda kimi aksilikler beklemektedir. Arabaları bozulan çift, Yavaşlar Köyü’ne gitmek zorunda kalır. Köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada köylülere öğretebilecekleri kimi şeyler olduğunu fark eder. Bu ortaklık hem iki kültürü birleştirecek hem de haklı bir mücadeleye destek verecektir…

Yönetmen: Murat Şeker

Oyuncular:

Demet Akbağ, Zafer Algöz, Enis Arıkan, Sinan Çalışkanoğlu, Hakan Bilgin

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (110 dk)

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma

Senaryo: Murat Şeker, Ali Tanrıverdi

Yapımcı Firma: TAFF Pictures

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

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